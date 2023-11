Velouté de potiron au curry : Une soupe festive et économique pour réchauffer vos convives

Le velouté de potiron au curry est une délicieuse et économique option pour les repas festifs.

En hiver, ce mets réchauffe les convives tout en leur offrant un véritable voyage gustatif autour du potiron et des épices.

Les ingrédients pour réussir cette soupe savoureuse #

Dans cette recette, le goût rustique du potiron se marie parfaitement avec différentes saveurs épicées telles que le curry en poudre et les graines de tournesol. Pour réaliser le velouté de potiron au curry, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

1 kg de potiron

1 oignon

20 cl de crème fraîche

50 g de beurre demi-sel

4 cuillères à café de curry en poudre

Graines de tournesol (facultatif)

Sel et poivre

Préparation de votre soupe potimarron-curry #

Pour préparer votre velouté de potiron au curry, commencez par éplucher et épépiner le potiron avant de le couper en morceaux. Émincez finement l’oignon puis faites-le revenir dans une grande casserole avec le beurre demi-sel jusqu’à ce qu’il soit translucide.

À lire Tartinade de haricots blancs au citron : Un apéritif végétarien facile, rapide et abordable

Ajout du potiron et des épices #

Ajoutez ensuite les morceaux de potiron dans la casserole, ainsi que le curry en poudre. Laissez cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement pour éviter que cela n’accroche au fond.

Mouillage et cuisson de la soupe #

Couvrez ensuite le potiron d’eau (environ 1 litre) et portez à ébullition. Réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que les morceaux de potiron soient tendres. Mixez ensuite le tout afin d’obtenir un mélange velouté de potiron bien lisse. Ajoutez enfin la crème fraîche, salez et poivrez selon votre goût !

Petites astuces pour sublimer votre velouté #

Pour rendre votre velouté de potiron aux saveurs plus subtiles, vous pouvez également ajouter quelques ingrédients supplémentaires et jouer avec les textures :

Utilisez du lait de coco à la place de la crème fraîche pour une version encore plus onctueuse et parfumée

Incorporez quelques morceaux de foie gras pour réaliser un velouté de potimarron au foie gras , surprenant et délicieux

, surprenant et délicieux Saupoudrez généreusement de graines de tournesol torréfiées ou d’autres fruits secs pour un contraste croquant

Velouté de potiron au curry : une option diététique alliée aux plaisirs gustatifs #

Le velouté de potiron au curry est non seulement savoureux, mais également très bon pour la santé. Il apporte des fibres, des vitamines et des minéraux grâce aux légumes.

À lire Pâtes au pesto d’épinards : Un plat végétarien plein de saveurs prêt en moins de 15 minutes

Cette soupe permet donc de concilier plaisir gustatif et alimentation saine en réchauffant vos convives lors des soirées d’hiver. De plus, son côté économique en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent des recettes à petit prix.