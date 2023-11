Champignons farcis au fromage de chèvre : Une entrée gourmande et économique pour régaler vos invités

Découvrez comment réaliser cette délicieuse recette et régalez vos invités avec les champignons farcis au fromage de chèvre.

Cet hors-d’œuvre est non seulement appétissant mais économique et facile à préparer. Dans cet article, nous vous proposons quelques astuces pour réussir ces petits amuse-bouches.

Les ingrédients indispensables pour la recette #

Pour préparer des champignons farcis au fromage de chèvre, il vous faudra :

– Des champignons frais (de Paris ou d’une autre variété)

– Du fromage de chèvre frais

– De l’oignon frais ou de l’échalote

– De la chapelure ou du pain rassis

– Du persil frais et/ou de la ciboulette

– Un peu d’huile d’olive (facultatif)

– Du sel et du poivre

Préparation des champignons #

Tout d’abord, nettoyez les champignons en utilisant un essuie-tout légèrement humide. Ne les passez pas sous l’eau car ils absorberaient trop d’humidité, ce qui rendrait la cuisson difficile.

Ensuite, détachez les pieds des champignons en les tournant doucement pour ne pas abîmer les têtes.

Pour finir, creusez légèrement les têtes afin de créer un espace suffisant pour la garniture.

Astuce : conserver les pieds des champignons #

Ne jetez pas les pieds des champignons. Ils peuvent servir à préparer une délicieuse soupe ou être incorporés dans la farce, après avoir été hachés finement et mélangés avec le reste des ingrédients.

Fabrication de la farce au fromage de chèvre #

Hachez finement l’oignon et faites-le revenir à feu doux dans une poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il devienne translucide.

Écrasez le fromage de chèvre dans un saladier et ajoutez-y l’oignon revenu. Incorporez également la chapelure, le persil ciselé et/ou la ciboulette.

Mélangez bien cette préparation et assaisonnez-la à votre goût avec du sel et du poivre.

Farcir les champignons et les cuire #

Préchauffez votre four à 180°C (th.6). Remplissez généreusement les têtes de champignons avec la préparation au fromage de chèvre et disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez les champignons farcis au fromage de chèvre et faites-les cuire pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et fondants.

Servir les champignons farcis au fromage de chèvre #

Vous pouvez déguster vos champignons farcis au fromage de chèvre chauds, sortis du four. Ils sont parfaits pour une entrée gourmande et conviviale qui plaira à vos invités.

Pour accompagner ces amuse-bouches, proposez une petite salade verte assaisonnée d’une vinaigrette légère à base de vinaigre balsamique et d’huile d’olive.

Laissez libre cours à votre créativité en variant la garniture : ajoutez des dés de jambon, des olives noires hachées, du pesto ou encore des herbes fraîches selon vos envies. Vous obtiendrez ainsi un véritable arc-en-ciel de saveurs avec cette délicieuse recette.

Découvrir d’autres déclinaisons de champignons farcis #

Bien entendu, il existe d’autres façons de préparer des champignons farcis. Vous pourriez ainsi les réaliser avec différentes sortes de fromages (mozzarella, bleu, ricotta…), des légumes grillés, des fruits secs, etc. N’hésitez pas à partager vos propres idées et à inventer de nouvelles recettes afin d’étonner toujours plus vos invités lors de vos repas festifs ou de vos soirées entre amis.</p