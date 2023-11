Pois chiches rôtis au cumin : Une collation croustillante, épicée et économique en moins de 30 minutes

Il suffit d'une poignée de pois chiches, d'un peu d'épices et d'un four pour créer l'une des collations les plus populaires en ce moment.

Les pois chiches rôtis au cumin, sont non seulement savoureux, mais ils sont aussi riches en protéines, facile à préparer et bien sûr économiques.

Pourquoi choisir les pois chiches rôtis au cumin ? #

Les pois chiches sont un ingrédient très polyvalent dans la cuisine du monde entier et ils offrent aussi une multitude d’avantages nutritionnels. Comparés aux autres choix pour le goûter comme les chips ou les gâteaux apéritifs, les pois chiches présentent deux avantages notables :

Bénéfique pour la santé #

Ils ont une faible teneur en matières grasses ainsi qu’en calories tout en étant riches en protéines et fibres. Les pois chiches peuvent également aider à maintenir un équilibre glycémique optimal et un bon système digestif avec leur effet rassasiant qui aide à réduire les fringales.

À lire Poisson en papillote aux herbes fraîches : Une option légère et délicieuse prête en 15 minutes seulement

Economique et facile à préparer #

Le résultat économique est aussi remarquable car vous pouvez acheter des pois chiches en conserve à bas prix et en faire une grande quantité de collations à déguster sur plusieurs jours. En moins de 30 minutes, vous pouvez obtenir une délicieuse collation croustillante et épicée avec peu de préparation et d’effort.

La recette des pois chiches rôtis au cumin #

Pour préparer les pois chiches rôtis au cumin, il suffit de suivre ces quelques étapes simples :

Ingrédients nécessaires #

1 boîte de pois chiches (400g environ)

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de cumin

Sel et poivre selon votre goût

Optionnel : piment en poudre ou paprika pour plus de saveur

Préparation des pois chiches #

Tout d’abord, commencez par préchauffer le four à 200 °C. Ensuite, égouttez et rincez les pois chiches sous l’eau courante. Étalez-les sur du papier absorbant pour bien les sécher avant de les disposer sur une plaque de cuisson couverte de papier cuisson.

Assaisonnement et cuisson #

Versez l’huile d’olive sur les pois chiches et mélangez bien pour que tous les pois soient recouverts uniformément. Saupoudrez de cumin, sel, poivre et épices supplémentaires si désiré. Mélangez bien pour distribuer les assaisonnements de manière uniforme.

À lire Couscous aux légumes printaniers : Un plat complet, coloré et économique en 20 minutes

Enfournez ensuite les pois chiches et laissez-les cuire pendant environ 20 à 30 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croustillants et dorés. Remuez les pois de temps en temps pour que tous les côtés cuisent également.

Servir et déguster #

Laissez-les refroidir un peu avant de déguster vos pois chiches rôtis au cumin encore chauds ou froids selon vos préférences. Une fois refroidis, vous pouvez les conserver dans un récipient hermétique à température ambiante pendant trois à quatre jours.

Variantes des pois chiches rôtis #

Le cumin n’est pas la seule épice qui peut être utilisée pour rehausser le goût de ces collations. N’hésitez pas à essayer d’autres mélanges d’épices selon vos envies :

Avec du curry pour une version épicée et exotique

Du paprika fumé pour une saveur plus robuste et légèrement piquante

Un mélange d’herbes de Provence pour une touche méditerranéenne

Ou simplement avec du sel et du poivre pour une version minimaliste

Bref, les pois chiches rôtis au cumin sont une délicieuse alternative aux grignotages traditionnels, présentant de nombreux avantages pour la santé et étant très économiques. De plus, leur préparation rapide et facile vous permettra d’avoir toujours à portée de main une collation saine et savoureuse qui ravira petits et grands.

À lire Burger végétarien aux haricots noirs : Un festin sain et rapide pour les amateurs de burgers sans se ruiner