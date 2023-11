Pudding chia à la mangue : Un dessert gourmand, nutritif et prêt en un éclair pour les fins de repas doux

Rapide et facile à préparer, il combine gourmandise et santé.

Pudding chia à la mangue : un condensé de nutriments dans un délicieux dessert #

Il est essentiel de manger sainement. Mais pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Le pudding chia à la mangue offre une excellente alternative aux desserts trop sucrés. Les chia sont de petites graines originaires d’Amérique centrale. Elles offrent une variété de nutriments :

Oméga-3 : des acides gras bons pour la santé #

Les graines de chia sont riches en oméga-3. Ces acides gras aident à maintenir appétissant notre cœur. Ils améliorent également la fonction cognitive et réduisent les inflammations.

Fibres alimentaires : pour un bon transit intestinal #

Les graines de chia contiennent beaucoup de fibres alimentaires. Cette teneur élevée en fibres favorise la digestion et prévient la constipation. Elle peut aussi aider à contrôler le diabète de type 2.

Protéines végétales : une source d’énergie saine #

Riches en protéines, les graines de chia sont parfaites pour celles et ceux qui suivent un régime végétarien. Elles procurent à l’organisme les acides aminés essentiels au bon fonctionnement du métabolisme.

La mangue : une touche exotique et vitaminée #

Le pudding chia à la mangue marie parfaitement santé et gourmandise grâce également aux saveurs de la mangue. Ce fruit juteux et sucré apporte son lot de bienfaits :

Vitamine C : indispensable pour notre système immunitaire #

Elle stimule notre défense immunitaire. Nos cellules ont besoin de vitamine C pour lutter contre les virus et bactéries envahissants. De plus, cette vitamine favorise la guérison des plaies et renforce nos os.

Vitamine A : pour une peau en bonne santé #

La mangue est aussi une source de vitamine A. Elle aide à préserver la vision, favorise la croissance des cheveux et maintient la santé de la peau.

Polyphénols : des antioxydants puissants

Enfin, les polyphénols présents dans la mangue sont des antioxydants puissants. Ils aident à combattre le stress oxydatif inévitable dans notre organisme.

Préparation rapide et sans cuisson #

L’autre avantage du pudding chia à la mangue, c’est sa simplicité de préparation. Pas besoin d’être un cordon-bleu pour réussir ce dessert :

Réaliser le pudding chia #

Il suffit de mélanger les graines de chia avec du lait végétal, de préférence non sucré. Laissez reposer une trentaine de minutes au réfrigérateur. Le mélange épaissit et prend la consistance souhaitée.

Couper la mangue en morceaux #

Pendant ce temps, lavez et pelez la mangue. Retirez le noyau et coupez la chair en petits morceaux.

Assembler le pudding #

Dans un joli verre, disposez une première couche de pudding chia. Ajoutez quelques morceaux de mangue par-dessus. Répétez ces étapes jusqu’à remplir le verre. Terminez en ajoutant une touche gourmande : des amandes effilées, par exemple.

Astuces pour varier les plaisirs #

Le pudding chia à la mangue est très versatile. Voici quelques idées pour adapter cette recette à vos goûts :</p >

Modifier le lait utilisé #

Essayez différents laits végétaux pour trouver votre préféré : lait d’amande, soja ou avoine. Vous pouvez aussi utiliser du yaourt végétal pour une texture encore plus crémeuse.

Changer de fruit #

La mangue peut être remplacée par un autre fruit frais : fraises, myrtilles, kiwi ou ananas. Mélangez plusieurs fruits pour créer une salade de fruits savoureuse et colorée.

Ajouter des épices #

Relevez votre pudding chia à la mangue avec quelques épices. La cannelle, la vanille ou le gingembre apporteront une note subtile et délicieuse.

En résumé, le pudding chia à la mangue est l’alternative parfaite aux desserts riches en sucre et en gras. Simple à préparer, plein de saveurs et nutritif, il vous troquera contre aucun autre dessert !