Soupe de lentilles aux épices : Un bol réconfortant et économique pour les jours froids, prêt en 25 minutes

L'hiver approche et la soupe de lentilles aux épices est un allié incontournable pour affronter le froid.

Cette recette réconfortante, économique et rapide à préparer vous réchauffera lors des longues soirées d’hiver.

Les bienfaits nutritionnels des lentilles #

Riches en protéines, fibres et minéraux, les lentilles sont une excellente source d’énergie. Elles sont idéales pour un repas équilibré tout en étant bon marché. La soupe de lentilles aux épices combine ces saveurs authentiques pour offrir une alternative saine et gourmande.

Variétés de lentilles disponibles #

On trouve différentes sortes de lentilles telles que vertes, corail ou brunes. Choisir selon ses préférences, chacune apportant une texture et un goût unique à la soupe.

Ingrédients nécessaires pour préparer une soupe de lentilles aux épices #

Prête en seulement 25 minutes, cette soupe demande peu d’ingrédients. Il suffit de rassembler :

200 g de lentilles (vertes, corail ou brunes)

1 oignon moyen

2 gousses d’ail

1 cuillère à café de cumin moulu

1 cuillère à café de paprika

1 cuillère à café de curcuma

1,2 L d’eau ou de bouillon de légumes

Ajouts optionnels pour personnaliser votre soupe : #

Pour encore plus de saveurs et de textures, n’hésitez pas à ajouter des légumes à la recette (carottes, poivrons, tomates, etc.) ou à remplacer l’eau par un bouillon aromatisé.

Comment préparer une soupe de lentilles aux épices #

Suivez ces étapes simples pour déguster votre soupe de lentilles aux épices en moins de 30 minutes :

1. Préparation des ingrédients #

Commencez par émincer finement l’oignon et l’ail. Rincez les lentilles sous l’eau froide et égouttez-les soigneusement.

2. Cuisson des oignons et épices #

Dans une grande casserole, faites chauffer de l’huile sur feu moyen. Ajoutez les oignons et l’ail, puis laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Incorporez ensuite le cumin, le paprika et le curcuma. Mélangez bien afin que tous les ingrédients soient recouverts d’épices, puis poursuivez la cuisson pendant 2-3 minutes.

3. Ajout des lentilles et de l’eau ou du bouillon #

Versez les lentilles égouttées dans la casserole, en remuant pour bien les enrober d’épices. Ajoutez ensuite l’eau ou le bouillon de légumes pour recouvrir complètement les lentilles.

4. Cuisson de la soupe #

Portez la préparation à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter pendant 20 minutes environ. Veillez à ce que les lentilles soient tendres à la fin de la cuisson ; si nécessaire, prolongez la cuisson pendant quelques minutes.

Suggestions de présentation et dégustation #

Vous pouvez déguster votre savoureuse soupe de lentilles aux épices telle quelle ou selon vos envies : ajoutez un peu de crème fraîche pour une texture plus onctueuse, parsemez de persil frais haché pour apporter de la couleur ou accompagnez de tranches de pain grillé pour un repas consistant. Le secret est de personnaliser votre bol réconfortant pour l’adapter à vos goûts et à ceux de vos convives.

Pour aller plus loin #

N’hésitez pas à varier les plaisirs en jouant avec les épices ou en explorant différentes textures grâce aux légumes ou diverses garnitures. Laissez parler votre créativité et transformez cette simple soupe de lentilles aux épices en un véritable plat gourmand.