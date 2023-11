Transformez votre dîner avec cette incroyable recette de lasagnes à la bolognaise qui fait fureur

Pour préparer de savoureuses lasagnes à la bolognaise, il est essentiel de choisir des ingrédients de qualité. Vous aurez besoin de 125g de beurre, sel, poivre, 70g de fromage râpé, thym, 2 feuilles de laurier, 20cl de vin rouge, 600g de viande hachée, 3 oignons jaunes, un paquet de pâtes à lasagne, 2 gousses d’ail, une branche de céleri, 15cl d’eau, basilic, 125g de fromage parmesan, et 1L de lait.

Ingrédients clés pour des lasagnes à la bolognaise réussies #

Dans une sauteuse, faites revenir les gousses d’ail hachées et les oignons tranchés dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez ensuite la viande hachée et laissez cuire quelques minutes avant d’intégrer le vin rouge. Incorporez également le céleri haché finement, les feuilles de laurier et le thym. Laissez mijoter à feu doux pendant environ 45 minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Réalisation de la béchamel #

Pendant que votre sauce bolognaise cuit, préparez la béchamel. Faites fondre 125g de beurre dans une casserole, ajoutez-y la même quantité de farine et mélangez bien. Versez ensuite le lait en filet tout en remuant constamment afin d’éviter les grumeaux. Assaisonnez avec de la noix de muscade, du sel et du poivre.

Assemblage des lasagnes à la bolognaise #

Préchauffez votre four à 180°C. Beurrez un plat à gratin et commencez par déposer une couche de pâtes à lasagne sur le fond. Étalez ensuite une fine couche de sauce bolognaise suivie d’une couche de béchamel. Parsemez généreusement de fromage râpé et de parmesan. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Veillez à terminer par une couche de béchamel recouverte de fromages.

Cuisson et dégustation des lasagnes à la bolognaise #

Enfournez vos lasagnes à la bolognaise pendant environ 45 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes en surface. Laissez reposer quelques minutes avant de les servir accompagnées d’une bonne salade verte.

Astuces pour personnaliser vos lasagnes #

Pour rendre vos lasagnes à la bolognaise encore plus gourmandes, vous pouvez ajouter d’autres éléments lors de l’assemblage, tels que des tranches de mozzarella, des rondelles de tomates ou même quelques feuilles d’épinards. Vous pouvez également opter pour une version végétarienne en remplaçant la viande hachée par des légumes grillés (aubergines, courgettes) ou du tofu.

Salade verte pour accompagner les lasagnes #

Une simple salade verte suffit à sublimer vos lasagnes à la bolognaise. Associez différentes variétés de salades comme la laitue, la roquette et les endives. Agrémentez-la d’une vinaigrette légère à base d’huile d’olive, de vinaigre balsamique, sel, poivre et un peu de moutarde.

Conservation et réchauffage #

Vos lasagnes à la bolognaise se conservent plusieurs jours au réfrigérateur, sous film plastique ou dans une boite hermétique. Pour les réchauffer, il est recommandé de les passer quelques minutes au four à 150°C plutôt qu’au micro-ondes afin de préserver leur croustillant.



Cette incroyable recette de lasagnes à la bolognaise ravira vos convives lors de votre prochain dîner ! Accompagnées d’une belle salade verte, ces lasagnes sont le plat idéal pour régaler toute la famille tout en se faisant plaisir.