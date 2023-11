Wrap aux pois chiches croustillants : Un déjeuner végétarien rapide et adapté aux petits budgets

Facile et rapide à préparer, il ne nécessite que des ingrédients simples et économiques, et ravira à coup sûr les petits budgets ainsi que les plus jeunes. Une recette incontournable lorsqu’il s’agit de cuisiner un délicieux plat végétarien en peu de temps !

Qu’est-ce qu’un wrap aux pois chiches croustillants ? #

Le wrap aux pois chiches croustillants est un plat végétarien composé principalement de pois chiches cuits jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants, accompagnés d’une variété de légumes crus ou grillés, ainsi que d’éventuels condiments comme une sauce au yaourt. Il s’enroule dans une galette de blé ou maïs qui convient parfaitement pour être consommée sur le pouce.

Apprécié pour sa richesse en protéines végétales, le pois chiche offre également un apport intéressant en fibres et minéraux, indispensable à une alimentation saine et équilibrée. En outre, il se digère facilement et participera donc à un bon confort digestif tout au long de la journée.

À lire Caponata d’aubergines : Un plat végétarien sicilien savoureux et abordable

Recette rapide : Les ingrédients indispensables #

Pour préparer un wrap aux pois chiches croustillants, il vous faut :

Des pois chiches en conserve pour faciliter la préparation et gagner du temps.

De l’huile d’olive qui contribuera à faire dorer les pois chiches tout en apportant des acides gras insaturés bénéfiques pour la santé.

Des épices telles que le paprika, la coriandre ou encore le cumin, qui apporteront une touche de saveur et d’exotisme à votre recette.

Des légumes frais (oignons rouges, poivrons, épinards, tomates…) que vous pourrez varier selon vos goûts et les saisons, pour un résultat toujours différent et savoureux.

Une sauce au yaourt : nature ou agrémentée d’herbes fraîches comme la menthe, ainsi que d’un peu-citron pour apporter une note acidulée et rafraîchissante.

Des galettes de blé ou maïs qui accueilleront généreusement tous ces ingrédients pour former de délicieux wraps aux pois chiches croustillants !

Comment réaliser cette recette en quelques étapes simples ? #

Préparation des pois chiches croustillants #

Commencez par égoutter les pois chiches préalablement rincés. Dans un saladier, mélangez-les ensuite avec une cuillère à soupe d’huile d’olive et les épices de votre choix. Faites chauffer dans une poêle antiadhésive à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés et croustillants, en remuant régulièrement pour éviter qu’ils ne brûlent.

Assemblage du wrap aux pois chiches croustillants #

Durant la cuisson des pois chiches, préparez les légumes en les découpant finement pour obtenir une multitude de textures et de saveurs. Vous pouvez également faire griller certaines légumes tels que les poivrons ou les courgettes, pour leur donner plus de goût et accentuer le côté croustillant du plat.

Étalez ensuite une sauce au yaourt sur une galette, garnissez-la généreusement avec les légumes frais ou grillés, puis ajoutez par-dessus les pois chiches encore chauds pour finaliser le wrap aux pois chiches croustillants.

À lire Boulettes végétariennes aux lentilles : Un repas rapide, économique et riche en protéines

Roulez-le soigneusement pour former un délicieux wrap végétarien et dégustez aussitôt ! Voila, vous avez maintenant tous les éléments pour réaliser cette recette rapide, économique et incontournable pour la semaine, adaptée aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Adaptez votre wrap aux pois chiches au fil des saisons #

Comme mentionné précédemment, l’un des avantages de ce wrap aux pois chiches réside dans sa flexibilité. Selon les saisons, n’hésitez pas à jouer avec les légumes présents sur les étals des marchés et optez pour une cuisine plus locale, en associant par exemple fenouil et roquette l’été, poireau et potimarron l’hiver.

De même, pour varier les plaisirs, vous pouvez enrichir votre recette de base avec diverses herbes fraîches (coriandre, basilic, persil…), d’autres légumineuses comme les lentilles ou le quinoa pour davantage de protéines végétales, voire quelques graines (tournesol, courge…) pour un apport supplémentaire en minéraux.

Riche en saveurs, couleurs et textures, le wrap aux pois chiches croustillants est incontestablement une option saine et gourmande qui convient parfaitement aux petits budgets tout en offrant un déjeuner végétarien rapide et savoureux à la fois. Alors n’hésitez plus et laissez-vous tenter par ce plat tout simplement irrésistible !

À lire Soupe de tomates rôties au basilic : Une entrée végétarienne réconfortante et peu coûteuse