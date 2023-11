Tartinade de haricots blancs au citron : Un apéritif végétarien facile, rapide et abordable

Pour les adeptes du végétarisme ou simplement pour varier les plaisirs, la Tartinade de haricots blancs au citron est une option gourmande et saine.

Ingrédients clés et bienfaits #

Cette recette se base sur des ingrédients simples et économiques, disponibles dans les magasins locaux :

Haricots blancs : source de protéines végétales et de fibres, ils sont également riches en vitamines et minéraux essentiels.

Gousse d’ail : elle offre une saveur puissante et possède des propriétés antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires.

Huile d’olive : riche en acides gras mono-insaturés, elle contribue à une bonne santé cardiovasculaire.

Jus de citron : il apporte une note acidulée à la préparation tout en étant riche en vitamine C, bénéfique pour le système immunitaire.

Sauge séchée : cette herbe aromatique parfume agréablement la tartinade et possède des vertus digestives et antioxydantes.

Préparation rapide et sans cuisson #

La Tartinade de haricots blancs au citron ne nécessite pas de cuisson, ce qui facilite grandement sa réalisation.

Tout d’abord, il est important de bien égoutter et rincer les haricots blancs en conserve pour enlever l’éventuel excès de sel. Ensuite, il suffit de mixer ces derniers avec la gousse d’ail épluchée et dégermée, un filet d’huile d’olive, le jus de citron et une pincée de sauge séchée. La consistance doit être homogène et facile à tartiner. Selon les goûts, on ajuste la quantité d’huile d’olive et de citron jusqu’à obtenir la texture désirée.

Cette tartinade se conserve quelques jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Il est conseillé de sortir cette préparation quelques minutes avant de la déguster afin que les saveurs puissent s’exprimer pleinement.

Un apéro végétarien où se mêlent textures et saveurs #

Avec sa texture crémeuse et ses saveurs intenses, la Tartinade de haricots blancs au citron est parfaite pour varier des classiques tartinades végétales. Elle peut être servie sur des toasts de pain grillé, des crackers ou même en guise de dip pour des légumes croquants tels que des morceaux de concombre, de carotte ou de radis.

Une recette modulable selon les envies #

L’avantage de cette tartinade, c’est qu’elle offre une base neutre qui peut être personnalisée au gré des goûts et des envies. N’hésitez pas à ajouter d’autres ingrédients pour rehausser sa saveur :

Des épices : une touche de paprika, de cumin ou de piment donnera un caractère plus marqué.

Des herbes fraîches : persil, coriandre, basilic… apporteront une note herbacée bienvenue.

Des olives coupées en petits morceaux : elles renforceront le côté méditerranéen de la tartinade tout en ajoutant une légère pointe d’amertume.

De la feta émiettée : pour un petit clin d’œil grec et encore plus de gourmandise !

L’alternative végétarienne idéale pour changer du houmous #

Bien que le houmous soit souvent l’option végétarienne privilégiée lors des apéritifs, la Tartinade de haricots blancs au citron mérite également sa place sur la table. Facile et rapide à réaliser, elle est délicieuse, abordable et modifiable à volonté. La prochaine fois que vous organiserez un apéritif végétarien, n’hésitez pas à inclure cette tartinade pour susciter la surprise et séduire vos invités !