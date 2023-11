Soupe de tomates rôties au basilic : Une entrée végétarienne réconfortante et peu coûteuse

La soupe de tomates rôties au basilic est la recette idéale pour allier plaisir gustatif, respect de l'environnement et économies.

Une entrée végétarienne qui ravira les papilles des petits et grands.

Préparation des ingrédients #

Tout d’abord, préparez vos ingrédients : tomates, ail, oignon, basilic frais, huile d’olive et bouillon de légumes. Optez pour des légumes locaux et de saison.

Les tomates #

Choisissez des tomates mûres et fermes. Lavez-les et coupez-les en deux. Ôtez leur pédoncule.

Le basilic et l’ail #

Emincez finement le basilic. Réservez-en quelques feuilles pour la décoration. Hachez également plusieurs gousses d’ail.

Cuisson des tomates rôties #

Préchauffez votre four à 200°C. Disposez les demi-tomates sur une plaque. Arrosez-les généreusement d’huile d’olive. Ajoutez du sel, du poivre et l’ail haché.

Rôtissage des tomates #

Enfournez les tomates pour environ 30 minutes. Vérifiez régulièrement la cuisson avec une fourchette.

A la fin, les tomates doivent être bien rôties mais encore juteuses. Laissez-les refroidir quelques minutes avant de passer à l’étape suivante.

Mise en place de la soupe #

Dans une grande casserole, faites chauffer un peu d’huile d’olive. Y faire revenir les oignons et l’ail, préalablement émincés. Ajoutez ensuite les tomates rôties et bien mélanger.

Préparation du bouillon #

Pendant ce temps, réalisez votre bouillon de légumes. Portez-le à ébullition et ajoutez-y les herbes de Provence.

Cuisson de la soupe #

Versez le bouillon chaud dans la casserole avec les tomates et les aromates. Laissez mijoter pendant environ 20 minutes.

Le mélange doit réduire légèrement pour obtenir une consistance onctueuse. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Mixage et service #

Après la cuisson, mixez la soupe de tomates rôties au basilic, et passez-la au chinois si vous souhaitez une texture plus fine et veloutée.

Servez aussitôt, parsemé de feuilles de basilic fraîches. Accompagnez votre entrée de croutons grillés ou de pain croustillant.

Les atouts d’une recette végétarienne #

La soupe de tomates rôties au basilic permet de satisfaire les végétariens tout en réduisant l’empreinte écologique. Les légumes sont moins énergivores que la viande.

Garder la ligne et la santé #

Sans matières grasses animales, cette soupe est également peu calorique. Elle préserve ainsi la forme et la santé de ceux qui la préparent.

Astuces pour une soupe encore plus économique #

Pour rendre cette recette encore plus accessible, quelques astuces peuvent être utilisées :

Economiser sur le basilic #

Au lieu d’acheter du basilic frais, vous pouvez opter pour le basilic séché, ou encore mieux, cultiver votre propre basilic chez vous !

Réutiliser le pain rassis pour les croutons #

Pour rentabiliser encore plus ce plat savoureux, n’hésitez pas à utiliser des vieux bouts de pain rassis coupés en petits morceaux pour réaliser vos croutons, un délice économique et anti-gaspillage alimentaire !

La soupe de tomates rôties au basilic, avec son goût apprécié pour tous, sa facilité de réalisation, ses bienfaits pour la santé et le portefeuille ravira autant celles et ceux qui cuisinent que celles et ceux qui la dégusteront !

