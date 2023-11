Christophe Michalak partage enfin sa recette secrète du fondant au chocolat d’automne sans aucune culpabilité

Avec sa texture moelleuse et son cœur fondant, le fondant au chocolat d’automne fait partie des incontournables de la pâtisserie.

Ce dessert séduit même les plus grands chefs pâtissiers.

Le plaisir à l’état pur avec le fondant au chocolat d’automne #

Christophe Michalak, sacré meilleur pâtissier du monde en 2005, ne résiste jamais à un bon dessert classique.

Il a partagé les secrets de cette délicieuse gourmandise avec ses millions de followers sur Instagram.

Succombez au charme du chocolat praliné sans aucune retenue #

Voici venue la recette qui vous fera chavirer… Un fondant au chocolat d’automne au praliné, pour un plaisir garanti sans aucune culpabilité ! Lorsque le gâteau sort tout juste du four, Christophe Michalak y ajoute une couche de praliné et de fruits secs.

Les ingrédients nécessaires pour réaliser ce fondant au chocolat d’automne #

Pour préparer ce succulent dessert, il vous faudra :

130g de beurre

175g de chocolat noir (70%)

160g de sucre roux clair ou de canne ou muscovado

une pincée de sel marin

4 œufs

60g de farine tamisée

Des noisettes

Et pour le praliné, il vous faudra :

100g de pâte de noisette

20g de sucre de canne

une pincée de sel marin

La préparation du fondant au chocolat d’automne selon la méthode Michalak #

Faites fondre le beurre dans une casserole. Une fois fondu, ajoutez-y hors du feu le chocolat noir. Dans un autre récipient, mélangez ensemble le sucre roux clair, une pincée de sel marin et les quatre œufs. Pour préparer le praliné, mélangez la pâte de noisette avec le sucre de canne et une pincée de sel marin (100g de pâte de noisette + 20g de sucre de canne + une pincée de sel marin).

Laissez-vous tenter par cette recette gourmande et originale #

Cet automne, ne résistez plus à la tentation et réalisez ce délicieux dessert au praliné, conçu par l’un des meilleurs pâtissiers du monde. Avec cette recette secrète révélée par Christophe Michalak, même les plus gourmands n’auront aucune raison de culpabiliser !



Alors qu’attendez-vous pour offrir à vos proches (et à vous-même) un plaisir culinaire raffiné et inoubliable grâce à cette recette de fondant au chocolat d’automne ? Vous verrez qu’elle fera l’unanimité autour de la table, et vous serez encore une fois convaincu du génie de Christophe Michalak qui a réussi à obtenir l’équilibre parfait des saveurs.