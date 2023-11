L’entrée de Noël économique de Cyril Lignac, une recette simple

Découvrez l’entrée de Noël économique de Cyril Lignac, chef célèbre et animateur de l’émission Tous en cuisine sur M6. Il nous présente sa recette originale et abordable pour les fêtes : le cappuccino de butternut.

Une alternative simple et économique aux entrées traditionnelles #

Les grands repas de Noël peuvent rapidement devenir coûteux, surtout si vous avez beaucoup de convives. C’est pourquoi il est intéressant de trouver des alternatives plus économiques et faciles à préparer comme l’entrée de Noël économique de Cyril Lignac. Ce dernier propose un cappuccino de butternut qui séduira tous vos invités, petits et grands.

Ingrédients nécessaires pour le cappuccino de butternut de Cyril Lignac #

Pour réaliser cette délicieuse entrée, voici les ingrédients dont vous aurez besoin :

1 courge butternut

6 tranches de bacon

2 échalotes

250g de châtaignes

20cl de crème fraîche épaisse

Beurre

Poivre moulu

1 oignon

4 cuillères à soupe de crème fraiche

0,5 bouquet de persil plat

1l d’eau chaude

Huile d’olive

Sel fin

Piment d’Espelette

Les étapes de préparation du cappuccino de butternut #

Mettez une noisette de beurre et un filet d’huile d’olive dans une cocotte chaude. Ajoutez ensuite l’oignon et les échalotes émincés, et faites-les revenir à feu doux sans les colorer. Laissez mijoter pendant une dizaine de minutes.

Versée l’eau chaude et ajoutez le persil, liez avec les tiges puis mélangez les ingrédients. Lorsque la cuisson est terminée, retirez les tiges de persil et mixez à l’aide d’un mixeur plongeant tout en ajoutant un peu d’eau si nécessaire. Incorporez maintenant une cuillère de crème fraîche, le piment d’Espelette et parsemez de persil haché.

L’astuce pour rendre cette entrée encore plus gourmande #

Pour agrémenter l’entrée de Noël économique de Cyril Lignac, vous pouvez ajouter quelques morceaux de bacon grillés sur le dessus du cappuccino. Cela rendra la découverte de ce plat encore plus savoureuse. Cette option apportera également une touche croquante au velouté.

La présentation du cappuccino de butternut pour épater vos convives #

Quoi de mieux qu’une belle présentation pour surprendre agréablement vos invités ? Pour cela, versez le velouté de butternut dans des coupes ou des verres élégants. Répartissez la crème et les morceaux de bacon grillés sur le dessus. Vous pouvez également ajouter un peu de persil haché pour une touche de couleur.

L’entrée de Noël économique de Cyril Lignac : un choix à la fois original et savoureux #

Cette recette est idéale pour débuter votre repas de fête en douceur tout en maîtrisant votre budget. La courge butternut apporte une texture crémeuse et onctueuse au cappuccino tandis que le bacon offre un goût fumé et une texture croquante qui s’harmonise parfaitement avec ce mets délicat.



En choisissant l’entrée de Noël économique de Cyril Lignac, vous permettez à chacun de profiter d’une entrée rapide et simple à réaliser sans sacrifier le plaisir gustatif. Une option gourmande qui ravira tous les convives et vous assure un franc succès auprès de votre table.