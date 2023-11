Yves Camdeborde partage 1 recette facile pour éblouir vos invités

Yves Camdeborde révèle une recette de maquereaux en conserve. Simple et économique, elle éblouira vos invités !

Les ingrédients nécessaires #

7 maquereaux (150 à 200g chacun)

10cl de vinaigre de cidre

10cl de vin blanc sec

1 cuillère à soupe de gros sel

Une pincée de piment d’Espelette

1 cuillère à café de poivre en grains

2 feuilles de laurier

2 brins de thym

Préparation : les étapes clés pour la recette d’Yves Camdeborde #

Faites vider les maquereaux par votre poissonnier.

Rincez-les à l’eau froide pour enlever impuretés et sang.

Séchez-les soigneusement.

Dans un saladier, mélangez vinaigre de cidre et vin blanc.

Placez les maquereaux à la verticale dans un bocal.

Ajoutez les aromates entre les poissons.

Versez le mélange vinaigre-vin jusqu’à 2cm du bord.

Stérilisez le tout

Les conseils et les astuces d’Yves Camdeborde #

Remplissez le bocal avec la préparation, laissant 2cm de libre.

Fermez les bocaux, placez-les dans un faitout ou stérilisateur.

Couvrez-les d’eau, froide ou chaude selon le contenu.

Stérilisez pendant 1 heure à 100°C, dès ébullition.

Utilisez une pince à bocal pour retirer les conserves.

Contrôlez l’étanchéité de chaque conserve.

Étiquetez-les, rangez-les dans un endroit frais et sombre.

Yves Camdeborde conseille d’attendre 15 jours avant de savourer. Servez ces maquereaux en rillettes, idéales pour l’apéritif.

Un savoir-faire unique #

Avec cette recette d’Yves Camdeborde, la conserve devient un art. Facile, économique, et délicieuse, elle ravira tous les palais.

Une fois maîtrisée, la recette de base des maquereaux en conserve d’Yves Camdeborde offre un terrain fertile pour l’innovation. Vous pouvez personnaliser cette préparation en jouant avec différents vinaigres, herbes, et épices. Par exemple, remplacer le vinaigre de cidre par du vinaigre balsamique ou de framboise apportera une touche fruitée et originale.

Les maquereaux en conserve ne se limitent pas aux rillettes. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses recettes. Essayez de les intégrer dans des salades fraîches, des tartes, ou même des pâtes. Leur goût riche et leur texture moelleuse ajoutent une dimension savoureuse à des plats simples.

Yves Camdeborde insiste sur l’importance de choisir des ingrédients de haute qualité. Des maquereaux frais et de bons vins et vinaigres influencent grandement le goût final de votre conserve. Ne lésinez pas sur la qualité pour un résultat optimal.



La méthode de conservation par stérilisation est un savoir-faire ancestral, remis au goût du jour par des chefs comme Yves Camdeborde. Cette technique permet non seulement de prolonger la durée de vie des aliments mais aussi de développer des saveurs uniques au fil du temps.

Partager le plaisir culinaire #

Préparer ces conserves est également une belle occasion de partager un moment convivial en cuisine. Invitez des amis ou des membres de la famille à participer à ce rituel culinaire. C’est une façon amusante et enrichissante de transmettre des compétences et de partager des connaissances.

En plus d’être économique et pratique, la conservation s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Elle permet de réduire le gaspillage alimentaire et de profiter de produits hors saison tout en conservant leurs nutriments et leurs saveurs.

Pour déguster vos maquereaux en conserve, Yves Camdeborde recommande de les laisser reposer à température ambiante pendant quelques minutes avant de les ouvrir. Ainsi, vous permettez aux saveurs de se libérer pleinement.

Enfin, l’avenir de la conserve semble prometteur avec des chefs innovants comme Yves Camdeborde qui continuent d’explorer de nouvelles recettes et techniques. La conserve, loin d’être un vestige du passé, se réinvente en continu pour s’adapter aux goûts et aux besoins contemporains.