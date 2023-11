Hélène Darroze, cheffe étoilée, révèle sa recette express de pâtes avec seulement 6 ingrédients en 15 minutes

Si vous n'avez pas le temps, cette recette express de pâtes sera incontournable et elle est proposée par Hélène Darroze.

Il est parfois difficile de trouver des idées de repas qui soient à la fois faciles à réaliser, délicieux et sains. C’est dans cette optique que Hélène Darroze, cheffe étoilée, révèle sa recette express de pâtes, préparée avec seulement six ingrédients et prête en un quart d’heure.

Les ingrédients clés de cette recette express de pâtes #

Pour concocter ce plat simple mais raffiné, Hélène Darroze utilise une poignée d’ingrédients de base : des tomates pelées en boîte, de l’ail, du cerfeuil, des olives Kalamata, du parmesan et du thon. D’autres variantes sont également possibles, avec de la burrata, du jambon sec ou des crevettes à la place du thon.

L’importance de la qualité des ingrédients #

Choisir des produits de bonne qualité est essentiel pour réussir cette recette. La cheffe recommande notamment les marques Grand Frais et Biocoop pour leurs produits biologiques et de proximité.

Le pas-à-pas de la recette express de pâtes d’Hélène Darroze #

Étape 1 : préparer la sauce tomate #

Dans une cocotte, déposer les tomates pelées. Ajouter deux gousses d’ail émincées, quelques brins de cerfeuil hachés et un filet d’huile d’olive. Faire mijoter à feu doux pendant environ 10 minutes.

Étape 2 : cuire les pâtes al dente #

Pendant que la sauce mijote, cuire les pâtes dans de l’eau salée selon les instructions du paquet. Hélène Darroze précise qu’elle ne plonge les siennes que 4 minutes dans l’eau bouillante pour obtenir une cuisson al dente parfaite.

Étape 3 : assembler le plat #

Égoutter les pâtes et les ajouter directement dans la cocotte avec la sauce tomate. Mélanger délicatement pour bien enrober les pâtes. Si vous avez opté pour une variante sans thon, n’oubliez pas d’utiliser de l’huile d’olive à la place.

Étape 4 : servir et déguster #

Pour terminer cette recette express de pâtes, parsemez de quelques olives Kalamata, d’un peu de parmesan râpé et de feuilles de cerfeuil frais. Servez aussitôt et régalez-vous de ce plat rapide et savoureux !

Pourquoi cette recette express de pâtes est-elle idéale au quotidien ? #

En plus d’être rapide et simple à réaliser, cette recette présente plusieurs avantages :



– Les ingrédients sont faciles à trouver dans n’importe quelle épicerie ou supermarché.

– Les variantes sont nombreuses et permettent d’adapter le plat selon les goûts de chacun, en remplaçant le thon par de la burrata, du jambon sec ou des crevettes.

– Ce plat peut être préparé à l’avance et réchauffé au dernier moment, ce qui est idéal pour les personnes pressées ou lors de repas improvisés entre amis.

Les conseils d’Hélène Darroze pour réussir sa recette express de pâtes #

Pour que votre plat soit une réussite, la cheffe étoilée insiste sur quelques points cruciaux :

– Utiliser des tomates pelées de qualité. Les tomates San Marzano sont particulièrement adaptées à cette recette grâce à leur chair ferme et savoureuse.

– Ne pas hésiter à ajuster la quantité d’ail selon ses préférences. Hélène Darroze en utilise deux gousses, mais vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts.

– Veiller à ne pas trop cuire les pâtes. Une cuisson al dente permet de conserver une texture agréable et de rendre le plat encore plus savoureux.

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir cette recette express de pâtes d’Hélène Darroze chez vous. Bon appétit !