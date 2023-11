Le cordon bleu et chips de légumes de Cyril Lignac est à tomber

Envie d’une recette gourmande qui ravira petits et grands ? Découvrez le cordon bleu revisité et les chips de légumes proposés par le célèbre chef Cyril Lignac. Une délicieuse alternative aux traditionnels cordons bleus industriels, à réaliser facilement chez vous.

Inspiration de Cyril Lignac pour ce cordon bleu revisité #

Cyril Lignac est connu pour son émission Le Meilleur Pâtissier, où il intervient aux côtés de Mercotte. Soucieux de proposer des plats savoureux et équilibrés, le chef a partagé sur Instagram une version revisitée du cordon bleu, accompagné de chips de légumes, comme les topinambours et les betteraves, ainsi que des pommes de terre frites. Ce plat original et généreux séduira assurément toute la famille.

Les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette #

Pour préparer ce succulent cordon bleu et ses chips de légumes, il vous faudra :

– 4 escalopes de veau très fines

– 200g de champignons de Paris lavés et équeutés

– Une pincée de poudre d’ail

– ½ cuillère à café de paprika

– 4 tranches fines de cheddar pour burger

– 2 œufs

– 200g de chapelure panko

– Du poivre d’Espelette

– Du sel fin et du poivre du moulin

Et pour les chips de légumes :

– 200g de topinambours épluchés et trempés dans de l’eau citronnée

– 2 pommes de terre épluchées

– 1 betterave épluchée

– De l’huile neutre pour faire frire

Préparation du cordon bleu revisité #

Tout d’abord, taillez les champignons en fines lamelles. Assaisonnez généreusement vos escalopes de veau sur les deux faces avec le sel, le poivre, la poudre d’ail et le paprika. Roulez ensuite le cordon bleu et enveloppez-le dans du film alimentaire avant de le placer au congélateur pendant 15 minutes.

Réalisation des chips de légumes #

A l’aide d’une mandoline, coupez finement les topinambours et les pommes de terre en tranches très fines. Faites de même avec la betterave, puis faites frire toutes les rondelles.

À la sortie de la friture, déposez les chips de légumes sur du papier absorbant, saupoudrez d’un peu de sel fin et de poivre d’Espelette. Voilà de délicieuses chips à déguster sans attendre !

Paner les cordons bleus façon Cyril Lignac #

Dans une assiette, battez les œufs en omelette. Sortez vos cordons bleus du congélateur et trempez-les d’abord dans l’œuf battu, puis dans la chapelure panko. Répétez cette étape une seconde fois pour un enrobage bien croustillant.

Cuisson des cordons bleus et dégustation de ce plat gourmand #

Faites chauffer de l’huile dans une poêle, puis faites cuire à feu moyen vos cordons bleus pendant environ 15 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. N’hésitez pas à rajouter un peu d’huile si nécessaire pour éviter que le cordon bleu ne brûle.



Il ne vous reste plus qu’à dresser ce plat sur une belle assiette, accompagné des chips de légumes préparées précédemment. Un véritable régal qui fera le bonheur des amateurs de cordon bleu, avec une touche de légèreté grâce aux légumes croquants.

Des variantes pour varier les plaisirs #

Vous pouvez également personnaliser cette recette selon vos goûts et vos envies :

– Remplacez le veau par du poulet ou de la dinde

– Ajoutez des herbes fraîches (ciboulette, persil) à la panure pour encore plus de saveurs

– Utilisez d’autres légumes pour réaliser vos chips : carottes, navets ou même patates douces

Ainsi, vous pourrez proposer à chaque fois une nouvelle version de ce cordon bleu revisité, pour le plus grand plaisir de tous !

En résumé #

Ce cordon bleu revisité et ses chips de légumes sont une savoureuse proposition de Cyril Lignac, qui nous montre encore une fois sa créativité en cuisine. N’hésitez pas à reproduire cette recette chez vous et à la décliner selon vos envies, pour régaler votre famille et vos amis.