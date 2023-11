La délicieuse tourte qui sublime les champignons de Laurent Mariotte

Découvrez la délicieuse tourte aux champignons proposée par Laurent Mariotte dans l’émission Petits plats en équilibre.

Ce plat savoureux et réconfortant est parfait pour les fraîches journées d’automne.

Le secret d’une tourte encore plus gourmande #

Pour rendre sa tourte encore plus crémeuse et irrésistible, Laurent Mariotte a un petit secret : il ajoute… la moitié d’un reblochon ! Le fromage de Savoie apportera une saveur unique et surtout une onctuosité incomparable au cœur de la délicieuse tourte.

À lire La recette rapide et irrésistible des pâtes au citron de Laurent Mariotte, 20 minutes chrono

Ingrédients nécessaires pour réaliser la tourte aux champignons de Laurent Mariotte : #

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour préparer cette délicieuse tourte :

2 disques de pâte feuilletée de 500g

500g de pleurotus (champignons)

À lire Laurent Mariotte révèle son secret pour des coquilles Saint-Jacques gratinées à tomber

500g de shiitake (champignons)

Un demi-reblochon

Un demi-verre de vin blanc sec

4 grosses échalotes

À lire Porc au lait à la Laurent Mariotte : une recette simple et savoureuse pour ravir vos convives

2 œufs + 1 pour la dorure

20cl de crème fraîche épaisse

Une demi-botte de persil plat

50g de beurre demi-sel

À lire La recette qui fait fureur : le gâteau salé au fromage et tomate de Laurent Mariotte, facile et bluffant

Poivre du moulin`

Les étapes de préparation de cette délicieuse tourte aux champignons : #

Pour réaliser la délicieuse tourte de Laurent Mariotte, munissez-vous d’une planche à découper, d’une poêle et d’un moule à tarte profond. Suivez ensuite les étapes ci-dessous :

1. Préparez les champignons #

Nettoyez soigneusement les champignons, puis émincez-les grossièrement. Réservez.

2. Faites revenir les échalotes #

Faites fondre le beurre dans une poêle et ajoutez les échalotes finement hachées. Laissez cuire jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides.

À lire Le cordon bleu et chips de légumes de Cyril Lignac est à tomber

3. Ajoutez les champignons à la poêle #

Incorporez les champignons émincés aux échalotes, puis mélangez le tout. Faites cuire pendant quelques minutes jusqu’à ce que les champignons soient légèrement colorés.

4. Versez le vin blanc #

Ajoutez le demi-verre de vin blanc sec et laissez réduire de moitié pour concentrer les saveurs.

5. Incorporez le persil #

Hachez finement le persil plat et ajoutez-le à la poêle. Mélangez bien et laissez refroidir légèrement.

6. Préchauffez votre four #

Préchauffez votre four à 180°C (th. 6).

h3>7. Montez la tourte

Placez un disque de pâte feuilletée dans le moule à tarte. Disposez ensuite les champignons cuits au fond de la tourte, versez la crème fraîche épaisse et déposez des morceaux de reblochon par-dessus. Recouvrez avec le deuxième disque de pâte et soudez les bords en les pinçant légèrement.

8. Dorez et enfournez #



Battez l’œuf restant et badigeonnez-en la surface de la tourte. Enfournez pendant 35 minutes jusqu’à ce que la délicieuse tourte aux champignons de Laurent Mariotte soit bien dorée et croustillante. Servez chaud et dégustez !

Voilà, vous avez toutes les étapes pour réaliser cette délicieuse tourte aux champignons qui réchauffera vos soirées d’automne. Bon appétit !