Philippe Etchebest revisite l’apéro de Noël avec des moules gratinées inratables

Voulez-vous épater vos invités à Noël avec une recette d’un chef étoilé ? Dans sa dernière vidéo postée sur YouTube, Philippe Etchebest dévoile sa recette simple, gourmande et à prix mini pour réaliser des moules gratinées qui feront sensation à l’apéro.

Des idées d’apéro festives et faciles #

Offrir un apéro digne d’un chef étoilé n’est pas toujours chose aisée, notamment pour trouver des idées originales et simples à réaliser pendant les fêtes. Pour vous donner de l’inspiration, Philippe Etchebest a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il propose 3 recettes inratables et originales, dont sa spécialité : des moules gratinées. Ce plat savoureux peut être préparé à l’avance, ce qui vous permettra de gagner du temps en cuisine.

Ingrédients nécessaires pour 6 personnes #

Voici la liste des ingrédients qui composeront cette délicieuse recette :

– 25 grosses moules

– 300g de champignons

– 2 gousses d’ail

– 2 échalotes

– 30g de beurre

– 20cl de vin blanc

– 200g de crème fraîche épaisse

– 20g d’Emmental râpé

– huile d’olive

Étapes de la recette des moules gratinées #

Pour commencer, préparez une duxelle de champignons. Faites chauffer une poêle à feu vif avec un généreux filet d’huile d’olive. Astuce du chef : privilégiez une poêle en acier qui monte rapidement en température, ce qui est important pour les champignons. N’hésitez pas à ajouter de l’huile d’olive, car les champignons l’absorberont rapidement. Le but est de saisir les champignons afin qu’ils ne rendent pas d’eau.

Une fois les champignons cuits, remettez-les dans la poêle et ajoutez le vin blanc et la crème fraîche. Lorsque le mélange a fondu, incorporez le reste des échalotes et des gousses d’ail hachées. Déposez ensuite les coquilles sur une assiette et placez-y les moules.

Si vous avez préparé vos moules gratinées à l’avance, il suffira simplement de les réfrigérer ou de les congeler jusqu’à la dégustation. Sinon, saupoudrez-les de fromage râpé et passez-les au four pour les faire gratiner.

La technique simple de Philippe Etchebest pour nettoyer les moules #

Il est essentiel de bien nettoyer vos moules pour éviter toute mauvaise surprise lors de la dégustation. Pour obtenir des moules parfaites, Philippe Etchebest recommande de commencer par les ébarber. Il suffit simplement de tirer sur les poils vers l’avant pour qu’ils se détachent.



Si les moules sont vraiment sales, vous pouvez les gratter à l’aide d’un couteau d’office. Rincez ensuite vos moules sous l’eau claire tout en les mélangeant bien à la main. Attention, ne les laissez pas tremper trop longtemps.

Maintenant que vous connaissez tous les secrets de cette recette gourmande et inratable, il ne vous reste plus qu’à éblouir vos invités avec ces délicieuses moules gratinées, signées Philippe Etchebest !