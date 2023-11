Le vacherin glacé à la clémentine signé Cyril Lignac pour enchanter Noël

Cyril Lignac devrait titiller vos papilles avec ce vacherin glacé à la clémentine. La recette est simple et tellement délicieuse.

Cyril Lignac, le célèbre chef français, nous propose une recette délicieuse et originale pour terminer un repas de fête en beauté : un vacherin glacé à la clémentine. Ce dessert alliant finesse et fraîcheur promet de réjouir les papilles de nos convives. Voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer cette gourmandise pour 4 personnes :

– 1 litre de crème glacée à la vanille bien crémeuse ou battue – 4 clémentines – 4 marrons glacés – 30 cl de crème liquide entière bien froide (33% de matières grasses) – 15g de sucre glace – 1 gousse de vanille fendue – Quelques meringues

Les étapes clés de la préparation du vacherin glacé à la clémentine de Cyril Lignac #

Vous êtes tenté(e) par ce vacherin glacé à la clémentine ? Avant de commencer, n’oubliez pas de mettre quelques verres au frais afin de les refroidir. Voici ensuite les principales étapes de la recette :

1. Travaillez la glace à la vanille pour qu’elle soit plus facile à manipuler. 2. Dans les verres refroidis, disposez quelques bouts de meringues écrasées et un peu de glace. 3. Pelez les clémentines, puis coupez les quartiers en morceaux ou réalisez des suprêmes.

4. Placez les morceaux de clémentine ainsi que les éclats de marrons glacés dans le creux de la glace à la vanille, puis ajoutez une nouvelle couche de glace pour recouvrir le tout.

La crème fouettée : la touche finale de ce dessert gourmand #

Pour sublimer votre vacherin glacé à la clémentine, vous aurez besoin de préparer une délicieuse crème fouettée. Voici comment procéder : – Dans un récipient bien froid, fouettez la crème liquide avec le sucre glace et les grains de vanille jusqu’à obtenir une texture ferme.

– Terminez la présentation du vacherin en déposant délicatement la crème fouettée sur le dessus. N’hésitez pas à utiliser une poche à douille pour un rendu plus esthétique. – Pour finir, ajoutez quelques morceaux de clémentines et de marrons glacés en guise de décoration.



Mise en bouche : d’autres idées pour épater vos invités lors des fêtes #

Ce vacherin glacé à la clémentine imaginé par Cyril Lignac rappelle combien il est possible d’allier saveurs et légèreté pour régaler ses convives durant les repas de fêtes. Pour ceux qui souhaiteraient également proposer des entrées, plats ou amuse-bouches dans cet esprit, voici quelques suggestions :

– Des verrines de saumon et avocat : un mariage délicatement équilibré de saveurs douces et vivifiantes, – Un carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan : une idée fraîche et légère pour épater ses invités dès l’entrée,

– Dans un registre plus classique, un foie gras maison accompagné de confit d’oignon sera toujours apprécié en période de fête.

Il est essentiel de prendre le temps de savourer ces instants privilégiés autour de bonnes victuailles avec vos proches. Profitez-en pleinement et régalez-vous !