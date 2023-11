Mercotte réinvente la sauce, elle est magique

Découvrez la fameuse sauce magique de Mercotte, une délicieuse variation de la traditionnelle sauce au beurre blanc. Cette création savoureuse et facile à réaliser saura sublimer tous vos mets, des entrées aux plats principaux.

Les ingrédients à avoir sous la main pour réaliser la sauce magique de Mercotte #

Pour créer cette sauce, il vous faudra des éléments simples et accessibles que l’on trouve généralement dans nos cuisines. Vous aurez besoin de :

– Échalote finement hachée;

– 1 verre de vin blanc sec;

– 1 cube de bouillon de volaille;

– 20 cl de crème légère (15% de matière grasse);

– Une pincée de pour éveiller les papilles;

– Quelques gouttes de jus de citron pour apporter une touche de fraîcheur.

Comment préparer la version magique de Mercotte en quelques minutes seulement #

Dans une casserole, déposez l’échalote hachée, le cube de bouillon et le vin blanc sec. Veillez à ne pas saler votre sauce, car le bouillon contient déjà suffisamment de sel. Cette sauce magique a l’avantage de pouvoir être préparée en avance si nécessaire. Mais, étant très rapide à réaliser, ce n’est pas souvent nécessaire.

Les astuces pour personnaliser votre sauce magique selon vos goûts et vos envies #

L’un des points forts de cette sauce magique est sa polyvalence. Vous pourrez aisément l’adapter en y ajoutant divers ingrédients qui s’accorderont parfaitement avec les aliments qui composent votre plat :

– Des herbes aromatiques comme le persil, la ciboulette ou le basilic;

– Des épices telles que le curry, le paprika ou encore le gingembre;

– Du bacon émietté pour accompagner un délicieux plat de pâtes;

– Des émincés de champignons pour une sauce crémeuse aux saveurs forestières.

L’incontournable accompagnement pour vos repas quotidiens et festifs #

Avec cette sauce magique, vous ne manquerez jamais d’idées pour épater vos convives lors de vos repas en famille ou entre amis. Simple et rapide à préparer, elle a tout pour plaire et deviendra vite un indispensable dans votre cuisine !

Une sauce pleine de plaisir et de bienfaits pour la santé #

Il est important de rappeler que cette sauce, en reposant sur la crème légère (15% de matière grasse), présente l’avantage d’être moins riche en lipides et donc plus digeste que les sauces classiques au beurre blanc. De plus, en choisissant le vin blanc et les herbes aromatiques adéquats, vous pourrez profiter de leurs nombreux bienfaits sur la santé.



La magie de Mercotte au service de vos créations culinaires #

Laissez libre cours à votre imagination et associez cette sauce magique avec une multitude de plats. Elle saura rehausser le goût de vos entrées chaudes ou froides, vos tartines gourmandes et même vos délicieux finger foods lors d’un apéritif dinatoire. Cette sauce polyvalente se mariera parfaitement avec les viandes blanches, les poissons et les légumes. N’hésitez pas à l’intégrer dans vos recettes favorites pour leur donner un coup de neuf !

Adoptez sans plus attendre la recette magique de Mercotte #

Facile à réaliser, économique et délicieuse, il n’y a aucune raison de résister à la tentation de préparer cette fameuse sauce magique, qui deviendra rapidement un incontournable dans votre cuisine. Faites l’essai dès aujourd’hui et laissez-vous séduire par son onctuosité et sa finesse de goût !

