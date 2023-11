Créez un délicieux plat de lasagnes avec la recette originale de Cyril Lignac

Avec des légumes frais, une béchamel onctueuse et du fromage fondant, ce plat riche en saveurs est idéal pour un dîner gourmand.

Les ingrédients nécessaires à la recette #

Pour commencer la confection de cette recette, il vous faut :

10 feuilles de lasagne,

200g de coulis de tomates,

3 boules de mozzarella,

0.25 botte de basilic,

0.25 botte de persil plat,

100g de parmesan râpé,

Huile d’olive,

4 poignées de mâche,

Vinaigre balsamique blanc,

250g de feuilles d’épinard.

Quant à la béchamel, voici les ingrédients à utiliser :

70g de beurre doux,

70g de farine,

Sel fin,

Poivre noir moulu,

50g de parmesan râpé.

La préparation des lasagnes en spirale aux légumes #

Après avoir réuni les ingrédients nécessaires, suivez ces étapes pour réaliser la lasagne en spirale aux légumes selon Cyril Lignac :

Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole sans le colorer, puis ajoutez la farine et mélangez bien pendant 2 minutes à feu très doux. Incorporez ensuite du sel et du poivre pour assaisonner. Disposez les feuilles de lasagne : étalez-les côte à côte et déposez un peu de béchamel dessus. Ajoutez ensuite le mélange d’épinards et de fines herbes ainsi que la mozzarella découpée en tranches. Roulez les lasagnes : commencez par une extrémité de chaque feuille et roulez-la sur elle-même pour former une spirale. Disposez les spirales dans un plat adapté au four, préalablement huilé, avec la jointure vers le bas pour éviter qu’elles ne se déroulent pendant la cuisson. Nappez de sauce tomate : recouvrez les spirales de lasagne avec le coulis de tomates, puis ajoutez le reste de béchamel mélangée au parmesan râpé. Cuisez au four : préchauffez votre four à 180°C et enfournez pour environ 25 minutes jusqu’à ce que les lasagnes soient dorées et croustillantes sur le dessus. Servez avec de la mâche : pendant que les lasagnes cuisent, lavez et essorez la mâche. Avant de servir, ajoutez un filet d’huile d’olive et du vinaigre balsamique blanc pour assaisonner la salade.

Astuces et variantes pour vos lasagnes en spirale aux légumes #

Vous pouvez personnaliser la recette de la lasagne en spirale aux légumes selon Cyril Lignac en ajoutant d’autres types de légumes, comme des poivrons grillés, des courgettes ou encore des olives noires. N’hésitez pas également à varier les herbes pour donner une saveur différente à chaque préparation. Par exemple, optez pour du thym ou de l’estragon.

Accompagnements idéaux pour sublimer votre plat #

Pour accompagner ces délicieuses lasagnes aux légumes, privilégiez des boissons légères et rafraîchissantes :

Vins rouges légers : choisissez des crus tels que le Beaujolais Villages ou le Pinot Noir,

Vins blancs frais : préférez les cépages Sauvignon Blanc ou Chardonnay,

Eaux minérales gazeuses : optez pour des eaux pétillantes peu minéralisées pour rester dans la légèreté du plat.

N’attendez plus et réalisez ce plat gourmand à la maison dès maintenant ! De quoi satisfaire petits et grands avec cette savoureuse recette de lasagnes aux légumes, signée Cyril Lignac. Bon appétit !

