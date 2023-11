Redécouvrez les saveurs authentiques avec les croquettes de poisson à la grand-mère

Dans cet article, nous vous proposons de redécouvrir une recette qui évoque d’agréables souvenirs : les croquettes de poisson à la grand-mère. Il s’agit d’un plat croustillant et savoureux qui ravira toutes les papilles. Au programme, une préparation simple, naturelle et gourmande pour retrouver le goût des bonnes choses simples d’autrefois.

Le choix des ingrédients, un élément clé pour réussir vos croquettes de poisson à la grand-mère #

Pour préparer de succulentes croquettes de poisson à la grand-mère, il est nécessaire de choisir les bons ingrédients. Le secret réside notamment dans le choix du poisson : optez pour un filet frais d’au moins 500g. N’oubliez pas les autres ingrédients essentiels tels que les pommes de terre et l’assaisonnement.

La liste des ingrédients nécessaires #

Voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin :

– 500g de filet de poisson frais

– 2 œufs

– 1 tasse de chapelure

– 1 grosse pomme de terre cuite et écrasée

– Un pot de fromage blanc

– De l’aneth haché

– Du sel et du poivre

Préparez vos délicieuses croquettes de poisson à la grand-mère en quelques étapes simples #

Commencez par écraser votre pomme de terre cuite dans un grand bol. Ajoutez ensuite le poisson coupé en petits morceaux, les deux jaunes d’œuf, le fromage blanc et l’aneth haché. Mélangez bien le tout. Dans une assiette creuse, battez les deux œufs restants avec un peu d’eau. Trempez vos croquettes dans ce mélange puis enrobez-les de chapelure.

Astuce pour un rendu encore plus croustillant #

Vous pouvez doubler la couche de chapelure sur vos croquettes de poisson à la grand-mère afin de leur donner une texture encore plus croustillante.

Variez les plaisirs : des accompagnements et variations possibles #

Les croquettes de poisson à la grand-mère sont délicieuses servies avec une légère sauce au yaourt, citron et aneth. Vous pouvez également remplacer la pomme de terre par du chou-fleur ou de la courgette ou carotte râpée pour une recette encore plus originale.

Le plat parfait pour partager un moment convivial en famille ou entre amis #

Les croquettes de poisson à la grand-mère s’invitent facilement lors d’une réunion familiale ou d’un repas entre amis. Toujours croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur, elles feront plaisir aux grands comme aux petits. Recréer cette recette est un choix délibéré qui vous apportera du plaisir, tant dans la préparation que lors de la dégustation.

