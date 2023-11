Les légumes surgelés : un choix judicieux pour une meilleure qualité nutritionnelle

Consommez-les rapidement pour profiter de leurs bienfaits #

Les légumes sont une source essentielle de vitamines et minéraux, à condition toutefois de les consommer dans les plus brefs délais après leur récolte. Pourquoi il est parfois préférable d’opter pour les légumes surgelés au lieu d’acheter dans le rayon des produits frais ? La réponse tient en grande partie dans la rapidité avec laquelle ces légumes « perdent » leurs nutriments au fil du temps.

Le parcours des légumes avant d’arriver dans votre assiette #

En effet, lorsqu’on attend que ces légumes arrivent dans le rayon des produits frais, trois à cinq jours se seront écoulés depuis leur récolte. Ce laps de temps correspond au trajet nécessaire pour que les légumes soient acheminés du champ jusqu’à la grande distribution, en passant par le grossiste.

Au final, on constate que les épinards surgelés auront perdu seulement 15 à 20% de leurs vitamines, contre 80% pour ceux achetés frais. Un chou-fleur frais perd quant à lui 50% de sa vitamine C dès son arrivée en magasin, et au bout d’une semaine dans le frigo, il n’en contiendra plus du tout.

L’option ultime : le potager familial #

Il va de soi que cultiver ses propres légumes et les consommer directement après leur récolte est la meilleure option pour profiter de toutes leurs vertus nutritionnelles. Mais tout le monde n’a pas forcément la place ou le temps de s’occuper d’un potager.

Les légumes surgelés : une solution adaptée aux besoins nutritionnels #

Pourquoi il est parfois préférable d’opter pour les légumes surgelés au lieu d’acheter dans le rayon des produits frais ? En choisissant des légumes surgelés, on s’assure une qualité nutritionnelle bien supérieure à celle offerte par les légumes ayant subi plusieurs jours de transport et d’entreposage avant d’être consommés.

Néanmoins, pour conserver au mieux ces bienfaits, il est également indispensable de respecter certaines règles lors de la préparation et de la cuisson des légumes surgelés.

Bien préparer les légumes surgelés pour en profiter pleinement #

Premièrement, il ne faut pas décongeler les légumes avant de les cuire : cela favorise la perte de vitamines et minéraux. Ensuite, privilégiez la cuisson à la vapeur ou l’ébullition rapide plutôt que la cuisson à l’eau prolongée qui va éliminer un grand nombre de nutriments.

Enfin, n’hésitez pas à varier les modes de cuisson (poêlage, wok…) pour apporter de la diversité à vos repas tout en préservant les qualités nutritionnelles des légumes.

Des légumes surgelés pour un apport en vitamines et minéraux optimisé #

En somme, Pourquoi il est parfois préférable d’opter pour les légumes surgelés au lieu d’acheter dans le rayon des produits frais ? Parce que ce choix permet de garantir une meilleure qualité nutritionnelle et de profiter pleinement des bienfaits des légumes.

Il ne faut donc pas hésiter à intégrer régulièrement des légumes surgelés dans son alimentation, en veillant toutefois à les préparer et les cuire de manière adaptée afin de conserver au mieux leurs propriétés nutritives.

Pour une alimentation variée et équilibrée, n’hésitez pas à alterner entre légumes frais du marché, légumes surgelés et légumes issus de votre propre potager si vous avez la chance d’en posséder un.

Légumes surgelés ou frais : un choix dicté par vos besoins et contraintes #

En définitive, le choix entre légumes surgelés et légumes frais doit être guidé par vos besoins spécifiques, vos goûts personnels et les contraintes pratiques auxquelles vous êtes confrontés. Toutefois, nombreux sont ceux qui gagneraient à donner sa chance aux légumes surgelés et à découvrir leur richesse nutritionnelle souvent insoupçonnée.