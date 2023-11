Flan aux pommes sans sucre : un dessert léger et délicieux pour finir le repas en beauté

Vous cherchez un dessert léger et savoureux pour terminer votre repas ? Ne cherchez plus, nous avons la recette idéale : le flan aux pommes sans sucre. En effet, cette délicieuse préparation à base de pommes et d’ingrédients simples vous permet de conclure votre repas sur une note douce et légère. Sans sucre, le flan aux pommes est un dessert léger parfait pour conclure le repas tout en douceur. Prêt à découvrir tous les secrets de cette recette incontournable ? Lisez ce qui suit !

Le secret d’un flan sans sucre réussi #

L’idée d’un flan sans sucre peut sembler étonnante au premier abord. Pourtant, il suffit de choisir les bons ingrédients pour obtenir un dessert absolument délicieux. Le secret réside dans les pommes. Ces fruits juteux apportent tout le sucré nécessaire à la préparation. De ce fait, pas besoin d’ajouter du sucre supplémentaire.

La texture parfaite #

Pour que votre flan soit vraiment réussi, pensez à sa texture. Il doit être crémeux et légèrement tremblant au centre. Cette caractéristique permet au flan de rester onctueux en bouche même après avoir refroidi. Soyez donc attentif lors de la cuisson pour garder cette consistance irrésistible.

Les ingrédients indispensables #

Voici ce dont vous aurez besoin pour réaliser un flan aux pommes sans sucre en 8 parts :

3 œufs

300g de compote de pommes sans sucre ajouté

300g de fromage blanc ou cottage cheese

50g de fécule de maïs, type Maïzena

1 sachet de sucre vanillé (facultatif)

1 pomme coupée en petits morceaux

Étapes de préparation #

Préchauffez votre four à 180°C. Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients dans un grand bol. Commencez par battre les œufs avec la compote de pommes puis ajoutez le fromage et mélangez bien. Incorporez ensuite la fécule de maïs et mélangez jusqu’à obtention d’une pâte lisse et homogène. Ajoutez enfin le sucre vanillé, si désiré, ainsi que les morceaux de pommes.

Votre appareil est prêt ? Versez-le dans un moule préalablement beurré et enfournez pour environ 30 à 40 minutes. Surveillez attentivement la cuisson et vérifiez régulièrement la texture du flan en secouant légèrement le moule. Une fois la consistance souhaitée obtenue, sortez le flan du four et laissez-le refroidir avant de le déguster.

Conservation et dégustation #

Votre flan aux pommes sans sucre est maintenant prêt ! Pour le conserver, placez-le simplement au réfrigérateur. Attention cependant à bien le consommer dans les deux jours qui suivent sa réalisation.

Frais et léger, il est parfait pour conclure un repas en douceur et sans culpabilité. Avec seulement 100 calories par part ainsi que 5,5 g de protéines, 3,6 g de lipides et 11,4 g de glucides, vous pouvez profiter sereinement de cette gourmandise sans nuire à votre équilibre alimentaire. Alors, qu’attendez-vous pour succomber aux charmes du flan aux pommes sans sucre ?

