Recette de cake moelleux au jambon et aux olives : idéale pour surprendre vos invités

Le cake moelleux au jambon et aux olives est une option parfaite pour les repas en famille, les apéritifs entre amis ou les rencontres informelles. Pour qu’il soit réussi, il faut que ce cake soit bien moelleux. Nous avons donc trouvé la formule dont vous avez besoin pour y parvenir.

La recette du cake moelleux au jambon et aux olives : ingrédients et étapes à suivre #

Pour réaliser un cake moelleux au jambon et aux olives, suivez la recette ci-dessous. Si vous souhaitez manger un cake plus léger, retirez simplement le fromage râpé de la recette.

3 œufs

120g de farine

60ml d’huile d’olive extra vierge

120 ml de lait tiède

60g d’olives vertes dénoyautées

60g de fromage gruyère râpé

3 tranches de jambon blanc

Sel, poivre

Tout d’abord, préchauffez votre four à 180°C. Mélangez les œufs avec la farine jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Ajoutez ensuite peu à peu l’huile d’olive et le lait tiède tout en mélangeant bien. Intégrez ensuite les olives, ainsi que le fromage râpé et les tranches de jambon coupées en petits morceaux à l’appareil. Salez et poivrez à votre convenance.

Graissez un moule à cake et versez-y la préparation. Enfournez pour 45 minutes environ (vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau qui doit ressortir propre). Laissez refroidir, puis dégustez ce délicieux cake moelleux au jambon et aux olives.

Trois variantes délicieuses du cake moelleux au jambon et aux olives #

La recette de base du cake moelleux au jambon et aux olives se prête facilement à des adaptations selon vos goûts et envies. Voici trois idées de variantes qui pourront vous inspirer :

Avec des tomates séchées #

En plus des olives vertes, incorporez à la pâte environ 60g de tomates séchées coupées en petits morceaux. Leur saveur légèrement sucrée apportera une note intéressante au cake et ajoutera une touche de couleur appétissante.

Au chèvre frais et aux herbes #

Remplacez le gruyère râpé par 100g de chèvre frais émietté, et ajoutez quelques brins de ciboulette ou de persil finement ciselés à la préparation. Les amateurs de fromage de chèvre apprécieront cette déclinaison crémeuse et parfumée.

Au poulet et aux champignons #

Pour une version plus automnale, remplacez les olives vertes et le jambon blanc par 100g de cubes de poulet cuits et 60g de champignons émincés et sautés à la poêle. Cette recette plaira particulièrement aux personnes qui ne sont pas fans d’olives mais souhaitent tout de même profiter d’un cake moelleux au jambon et aux olives.

Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour réussir un succulent cake moelleux au jambon et aux olives, il ne reste plus qu’à passer derrière les fourneaux et en mettre plein la vue (et les papilles) à vos invités. À vos tabliers, et bonne dégustation !