Le chef Simone Zanoni nous dévoile une astuce anti-gaspillage pour éviter de jeter nos restes de pâte feuilletée.

Les erreurs fréquentes avec les restes de pâte #

Que vous utilisiez de la pâte feuilletée maison ou achetée, cette dernière permet de réaliser de nombreuses recettes salées et sucrées. Après avoir délicieusement cuisiné avec sa pâte, il reste généralement des chutes qui pourraient être réutilisées. Mais pour cela, encore faut-il savoir comment préserver leur qualité optimale.

Selon le chef Simone Zanoni, nombreux sont ceux qui commettent l’erreur de former une boule avec leur pâte en vue d’une utilisation ultérieure. Cependant, en agissant ainsi, on risque de casser la structure du beurre contenu dans la pâte, ce qui empêche celle-ci de bien gonfler. Il est donc conseillé d’éviter cette mauvaise habitude.

À lire Christophe Michalak partage enfin sa recette secrète du fondant au chocolat d’automne sans aucune culpabilité

Pourquoi ne pas essayer d’autres méthodes ? #

Vous vous demandez peut-être comment faire pour conserver et utiliser votre surplus de pâte feuilletée ? Pas de panique ! Le chef italien a mis au point une technique infaillible pour transformer vos restes de façon gourmande et sans gaspillage. La méthode infaillible pour rendre mou en minutes un avocat trop ferme, est également applicable à la pâte feuilletée.

Une recette anti-gaspillage pour les restes de pâte feuilletée #

Dans cette recette, le chef récupère les chutes de pâte feuilletée et les travaille sous forme d’un rectangle, plutôt que de les rassembler en une boule compacte. Il conseille alors de replier plusieurs fois la pâte sur elle-même et de l’aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Pour lui donner une touche sucrée, il ajoute un mélange d’huile d’olive, de sucre et de cannelle sur chaque couche de pâte. Enfin, il coupe des bandes de pâte qu’il dispose délicatement sur une plaque de cuisson en les tordant légèrement.

Cuisson et dégustation : que du plaisir ! #

Après avoir préchauffé le four à 180°C, faites cuire vos torsades pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes. Vous voilà désormais avec de savoureux biscuits à la cannelle qui éviteront le gaspillage de vos restes de pâte feuilletée. Vous pouvez aussi décider d’utiliser la technique présentée par le chef Zanoni pour créer d’autres recettes, en ajoutant différents ingrédients selon vos goûts et vos envies.

En bref : ne jetez plus vos chutes de pâte ! #

La méthode infaillible pour rendre mou en minutes un avocat trop ferme, peut aussi s’appliquer pour éviter de gaspiller vos restes de pâte feuilletée. Conservez-les efficacement en suivant les conseils du chef Simone Zanoni, et concoctez des recettes gourmandes et originales avec ces précieuses chutes de pâte. Vous ferez ainsi un geste à la fois responsable et savoureux : ne plus jeter ses restes, c’est contribuer à réduire le gaspillage alimentaire et à préserver notre environnement !

À lire Julie Andrieu dévoile une recette de bouchées apéritives qui va éblouir vos invités