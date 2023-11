Découvrez le Mont d’Or cuit au four : Comment réussir un délicieux plat d’hiver et quels accompagnements choisir ?

Partons à la découverte du Mont d’Or cuit au four, une recette chaleureuse et savoureuse.

Mont d’Or cuit au four : une recette traditionnelle et gourmande #

Originaires du Haut-Doubs, des montagnes suisses et françaises, les Mont d’Or et vacherins sont des incontournables d’un repas hivernal animé par la convivialité. Pour réaliser un délicieux Mont d’Or cuit au four, voici les ingrédients nécessaires :

1 Mont d’Or de 500g

2 gousses d’ail

5cl de vin blanc sec

Préchauffez votre four à 200°C (392°F). Ouvrez l’emballage du Mont d’Or et placez le couvercle en dessous de la boîte. Avec un couteau bien aiguisé, faites un cercle au centre et retirez la croûte. Votre Mont d’Or sera parfaitement cuit si son coeur est très coulant. Pensez aux formats plus grands (750g-1kg) pour régaler quatre convives.

Comment réussir un délicieux Mont d’Or cuit au four : quelques idées originales #

Votre Mont d’Or rôti sera encore meilleur si vous l’accompagnez d’une des garnitures suivantes :

Romarin et cidre : remplacez les gousses d’ail par 5 brins de romarin frais.

remplacez les gousses d’ail par 5 brins de romarin frais. Morbier ou Montbéliard : découvrez ce plaisir en trempant dans le fromage fondu des saucisses Morbier ou Montbéliard coupées en morceaux.

découvrez ce plaisir en trempant dans le fromage fondu des saucisses Morbier ou Montbéliard coupées en morceaux. Truffes pour un plat festif : idéal pour un repas de Noël, mélangez des lamelles de truffes avec la croûte à mi-cuisson.

Quels accompagnements choisir pour votre Mont d’Or cuit au four ? #

Pour mettre en valeur votre délicieux Mont d’Or cuit au four, voici quelques idées d’accompagnements :

Pommes de terre grenailles rôties : elles sont délicieuses trempées dans le fromage coulant.

elles sont délicieuses trempées dans le fromage coulant. Légumes de saison grillés ou braisés : carottes, panais, navets ajouteront de délicieuses saveurs automnales.

carottes, panais, navets ajouteront de délicieuses saveurs automnales. Champignons sautés : une touche forestière pour sublimer votre Mont d’Or cuit au four.

une touche forestière pour sublimer votre Mont d’Or cuit au four. Pain aux noix ou aux fruits secs : une alliance sucrée-salée pour éveiller vos papilles.

une alliance sucrée-salée pour éveiller vos papilles. Charcuteries fines et viandes fumées : comme le jambon cru, les coppa ou pancetta apporteront une note gourmande à votre repas.

Accords mets-vins : quelle(s) bouteille(s) ouvrir pour accompagner un Mont d’Or cuit au four ? #

Pour accompagner ce plat généreux, il est conseillé de servir des vins blancs sec frais tels que :

Un Chardonnay du Jura (Arbois ou Côtes du Jura).

Un Vinzelles de Bourgogne.

Un Pinot Gris d’Alsace ou un Chasselas suisse.

Conclusion : Le Mont d’Or cuit au four, un incontournable de la saison hivernale #

Le Mont d’Or cuit au four est une recette chaleureuse aux saveurs riches et authentiques. Idéal pour les amateurs de fromage, ce plat réconfortant saura vous régaler durant la période froide et rendre vos repas entre amis encore plus conviviaux. N’hésitez pas à réaliser cette recette en l’agrémentant de garnitures originales et d’accompagnements savoureux.

