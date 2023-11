Comment réussir des pommes au four, un dessert gourmand, simple et économique ?

Le choix des pommes parfaites pour une recette inratable #

Optez pour une pomme tendre mais résistante à la chaleur, telle que Belle de Boskoop, jonagold ou encore Reine des Reinettes (Queen of the Pippins), golden ou Elstar. Ces variétés vous garantiront un résultat moelleux et caramélisé à souhait.

Préparer vos pommes en un rien de temps #

Pour réaliser avec brio ces délicieuses pommes au four, commencez par les évider à l’aide d’un vide-pomme. Cette étape est essentielle pour donner suffisamment de place à la garniture qui viendra sublimer votre dessert.

La garniture : laissez place à votre créativité ! #

Amandes, noisettes, dattes, raisins secs ou encore marzipan sont autant de possibilités à explorer pour garnir vos pommes au four. Vous pouvez également ajouter un crumble sur le dessus pour apporter une touche croquante.

Pensez aussi à créer une combinaison savoureuse avec des épices chaudes et puissantes comme la cannelle, le gingembre, la muscade ou le clou de girofle, ainsi qu’une pointe d’alcool tel que l’amaretto ou la liqueur d’orange pour rehausser le goût.

Cuisson : astuces pour des pommes au four fondantes et parfaitement cuites #

L’un des risques les plus courants lors de la cuisson des pommes au four est la déshydratation, qui peut rendre votre dessert sec et moins appétissant. Ajoutez simplement un peu d’eau ou, mieux encore, du jus de pomme dans le fond du plat afin de créer de la vapeur et de garantir une cuisson tendre et moelleuse.

En ce qui concerne la température idéale, il est préférable de régler le four entre 160°C et 180°C pour une chaleur tournante et entre 180°C et 200°C pour une chaleur statique. Ces réglages permettront une cuisson homogène et éviteront que vos pommes ne se dessèchent.

Recette de pommes au four garnies d’un crumble croustillant : #

Pour réaliser cette recette gourmande, voici les ingrédients à prévoir :

– 4 pommes à cuire

– 30g de beurre ramolli

– 40g de farine

– 25g de sucre roux

– 20g de poudre d’amande

– 1 pincée de sel de mer

– 1 cuillère à soupe d’huile de tournesol

– 1 cuillère à soupe de sucre roux ou de miel

Les étapes sont assez simples :

1. Préchauffez votre four à 180°C en chaleur tournante ou 200°C en chaleur statique.

2. Mélangez le sucre roux, le beurre ramolli, le sel, la poudre d’amande et la farine avec les bouts des doigts jusqu’à obtenir une consistance sableuse.

Avec ces conseils et astuces, vous pourrez facilement préparer des pommes au four savoureuses qui raviront à coup sûr vos convives ! N’hésitez pas à varier les garnitures et les saveurs pour un dessert toujours plus gourmand, simple et économique. Comment réussir des pommes au four n’aura plus de secret pour vous !