Redonnez du croustillant à votre baguette avec cette astuce imparable

Il n'y a rien de mieux qu'une baguette fraîche et croustillante.

Malheureusement, il arrive que notre précieux pain durcisse ou ramollisse en quelques heures seulement. Pas de panique ! Une technique très simple permet de lui redonner sa fraîcheur d’origine, comme si elle sortait tout droit de chez le boulanger. Découvrez comment faire.

L’astuce infaillible pour sauver une baguette dure #

Votre baguette retrouvera du croustillant grâce à cette technique toute simple. Il suffit de suivre ces étapes :

Étape 1 : Humidifiez la baguette #

La première chose à faire pour raviver la fraîcheur de votre baguette est de l’humidifier légèrement. Vous pouvez simplement passer rapidement celle-ci sous un filet d’eau froide, ou bien l’envelopper dans un torchon humide.

À lire Comment réussir des pommes au four, un dessert gourmand, simple et économique ?

Étape 2 : Enfournez-la #

Une fois bien humidifiée, votre baguette est prête à passer au four pendant 5 minutes à 200°C (392°F). En effet, lorsqu’elle est exposée à la chaleur, l’humidité présente à l’intérieur du pain crée de la vapeur. Quant à la croûte de la baguette, elle redevient croustillante à souhait sous l’effet de la chaleur.

Pour ne plus se retrouver avec une baguette ramollie ou sèche, l’astuce est de la conserver dans des conditions optimales. Voici les règles d’or à suivre :

Règle d’or n°1 : Privilégiez le stockage à température ambiante #

Enveloppez la baguette dans un torchon en coton propre avant de la placer dans une pièce chaude, ou encore mieux, dans une boîte à pain. La conservation à température ambiante permettra au pain de garder sa texture et son goût naturels.

Règle d’or n°2 : Évitez le plastique #

Les sacs en plastique capturent l’humidité présente dans la baguette et accélèrent ainsi son processus de rassissement. Préférez donc des contenants en matière naturelle, comme les fameuses boîtes à pain ou les torchons en coton.

À lire Découvrez le Mont d’Or cuit au four : Comment réussir un délicieux plat d’hiver et quels accompagnements choisir ?

Règle d’or n°3 : Oubliez la réfrigération #

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, mettre la baguette au réfrigérateur ne permet pas de conserver sa fraîcheur pendant plusieurs jours. Au contraire, le froid a tendance à ramollir le pain, qui perd alors toute sa saveur. Mieux vaut donc éviter cette méthode.

Règle d’or n°4 : Pensez à la congélation #

Si votre congélateur est assez grand, vous pouvez tout à fait stocker vos baguettes de pain dans des sacs de congélation. Pour les décongeler, il suffit de les laisser à température ambiante pendant quelques heures puis de les réchauffer au four.

En suivant ces conseils, vous pourrez profiter d’une baguette croustillante et fraîche à chaque repas. Alors n’hésitez plus à expérimenter cette astuce infaillible pour raviver le goût et la texture de votre pain préféré. Vous verrez que votre baguette retrouvera du croustillant grâce à cette technique toute simple.