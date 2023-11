Micro-ondes : attention aux aliments qui deviennent toxiques

Voici quelques exemples de ces aliments à éviter :

La viande mal cuite et les bactéries dangereuses #

Le micro-ondes ne cuit pas uniformément les aliments, ce qui peut favoriser la croissance bactérienne. Cela entraîne des risques tels que des ballonnements ou des intoxications alimentaires. Les experts mettent en garde contre cette pratique, qui peut s’avérer problématique surtout si vous utilisez le micro-ondes pour chauffer de la viande déjà cuite. En effet, le micro-ondes ne permettra pas de détruire les éventuelles bactéries présentes sur la viande, comme la salmonelle par exemple. Pour vous protéger, préférez donc bien cuire votre viande avec d’autres méthodes (four, poêle…).

Les pommes de terre transformées en poisons #

Il est également important de noter que les pommes de terre ne supportent pas particulièrement bien le passage au micro-ondes lorsqu’elles sont réchauffées. Une fois passées au micro-ondes, elles perdent leur apport nutritif et peuvent même devenir difficiles à digérer voire toxiques. Préférez consommer des pommes de terre nouvelles, elles sont tout aussi bonnes et bien moins dangereuses pour votre santé. Ces aliments, une fois réchauffés au micro-ondes, se transforment en véritables poisons.

Risques pour la peau et les oreilles avec les œufs #

Il semblerait que le micro-ondes puisse aussi poser des problèmes de santé avec les œufs. Une étude réalisée en 2017 a démontré que les radiations émises par un four à micro-ondes peuvent provoquer une réaction dans l’œuf qui le fait gonfler jusqu’à potentiellement exploser si jamais vous venez à y toucher avec une fourchette ou un couteau. Dans ce cas, l’explosion peut occasionner des brûlures sérieuses et même causer une douleur auditive semblable au bruit d’un avion décollant à moins de 500 mètres de distance. De manière générale, il est déconseillé de réchauffer des œufs au micro-ondes car cela rend leur digestion difficile.

Les céréales et les bactéries du Bacillus Cereus #

Certains aliments aux céréales, comme le riz par exemple, peuvent également devenir nocifs lorsqu’ils sont réchauffés au micro-ondes. En effet, si vous laissez votre riz refroidir trop longtemps à température ambiante avant de le mettre au réfrigérateur, les bactéries Bacillus Cereus se multiplient dans cette céréale mal conservée. Une fois réchauffées au micro-ondes, ces céréales peuvent causer des problèmes gastriques et digestifs. Ces aliments, une fois réchauffés au micro-ondes, se transforment en véritables poisons.

Les pâtisseries parisiennes sous conditions #

Il est également possible de réchauffer des viennoiseries ou autres pâtisseries parisiennes au micro-ondes, mais sous certaines conditions. En effet, ces dernières ne doivent pas être conservées plus de 2 jours après leur préparation. Le passage au micro-ondes leur fera perdre certains de leurs arômes, rendant leur dégustation moins plaisante et leur digestion plus difficile. Là encore, il est important de respecter la chaîne du froid pour éviter tout problème.

En conclusion : prudence et vigilance #

Pour certains aliments, le mieux est tout simplement de ne pas les réchauffer au micro-ondes afin d’éviter de mauvaises surprises. N’oubliez pas que ces aliments, une fois réchauffés au micro-ondes, se transforment en véritables poisons. Soyez vigilant lorsque vous utilisez cet appareil et assurez-vous de bien cuire vos aliments avec des méthodes traditionnelles pour garantir votre sécurité et conserver leurs qualités nutritives.

