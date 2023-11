Les lasagnes végétariennes de Cyril Lignac pour un Noël savoureux

La période des fêtes approche à grands pas, et les émissions culinaires rivalisent d'ingéniosité pour proposer des recettes inédites et gourmandes.

Parmi elles, Cyril Lignac transforme les lasagnes aux légumes en un plat végétarien pour Noël. Le célèbre chef français nous dévoile sa version revisitée des lasagnes traditionnelles, en optant pour une alternative végétarienne : les lasagnes en spirales aux légumes.

Des ingrédients simples et accessibles #

Pour réaliser cette recette, il vous faut les mêmes ingrédients que ceux nécessaires à la réalisation d’une lasagne classique, mais avec quelques modifications.

La liste de courses pour 4 personnes se compose de 10 feuilles de lasagnes, 200g de sauce tomate, 3 mozzarellas, 250g de feuilles d’épinards, 1/4 de botte de feuilles de basilic, 1/4 de botte de feuilles de persil plat, 100g de parmesan râpé et de l’huile d’olive. Concernant la béchamel, munissez-vous de 70g de beurre doux, 70g de farine, 1 litre de lait entier, 50g de parmesan râpé, du sel fin et du poivre moulu.

Étapes de préparation #

Une fois tous vos ingrédients réunis, voici comment procéder pour préparer ces lasagnes en spirales aux légumes :

1. Préparez la béchamel : faites fondre le beurre dans une casserole, puis incorporez la farine. Ajoutez progressivement le lait tout en mélangeant vigoureusement jusqu’à obtenir une sauce onctueuse et sans grumeaux. Incorporez ensuite le parmesan râpé, et assaisonnez avec le sel et le poivre.

2. Lavez les épinards, le basilic et le persil, puis hachez-les finement. Dans un bol, mélangez les légumes et l’huile d’olive, jusqu’à obtenir une préparation homogène.

3. Tapissez chaque feuille de lasagne avec la béchamel, ajoutez le mélange d’épinards et d’herbes, puis terminez avec la mozzarella coupée en tranches fines.

4. Enroulez délicatement les feuilles de lasagne garnies afin de former des spirales. Déposer les rouleaux de lasagne dans un plat allant au four, préalablement recouvert de papier cuisson.

5. Nappez d’une fine couche de sauce tomate les lasagnes en spirale, puis saupoudrez de parmesan râpé.

6. Enfournez à 180°C pendant environ 25 minutes, ou jusqu’à ce que les lasagnes soient bien dorées et gratinées.

7. Servez avec une salade verte pour apporter de la fraîcheur au plat.

Un plat festif et convivial #

Pour les fêtes de fin d’année, Cyril Lignac transforme les lasagnes aux légumes en un plat végétarien pour Noël, et offre une alternative gourmande aux traditionnelles recettes à base de viande. À la fois délicieuses et conviviales, ces lasagnes en spirales sauront étonner vos convives, tout en respectant leurs choix alimentaires.

Alors si vous souhaitez proposer un menu végétarien à votre table lors des prochaines festivités, essayez cette recette qui allie simplicité et saveurs pour le plaisir de tous.

Des variantes pour encore plus de gourmandise #

N’hésitez pas à varier les plaisirs en réalisant des variantes de cette recette selon vos goûts et envies. Vous pouvez par exemple remplacer les épinards par des courgettes, des poireaux ou des champignons, ajouter du chèvre frais ou du gorgonzola pour une touche de caractère supplémentaire, ou même accompagner les lasagnes d’une sauce au pesto maison pour surprendre vos invités avec une explosion de saveurs.

En définitive, Cyril Lignac transforme les lasagnes aux légumes en un plat végétarien pour Noël en revisitant ce grand classique de la cuisine italienne. Découvrez sans plus attendre cette recette gourmande et originale, et faites découvrir à vos proches une alternative savoureuse lors des repas de fête.

