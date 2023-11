Les fruits secs pour un petit-déjeuner sain et protecteur

Riches en oméga-9, ces aliments d’origine végétale offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Comment exploiter leurs vertus ? Zoom sur les conclusions de cette recherche.

Réduire le risque de crise cardiaque avec les fruits secs #

L’étude menée par des scientifiques allemands montre que remplacer les œufs par des fruits secs au petit-déjeuner permettrait de diminuer considérablement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de mortalité globale. En effet, passer d’une alimentation riche en produits d’origine animale à une alimentation à base de plantes est associée à une meilleure santé.

Le Dr. Sabrina Schlesinger, co-auteure de l’étude, confirme que de nombreuses personnes commencent leur journée avec un œuf, mais il serait préférable de choisir des aliments végétaux comme les noix et autres fruits secs.

À lire L’erreur que tout le monde fait en utilisant cet accessoire à tarte

Oméga-9 : un allié précieux contre les maladies chroniques #

Consommer régulièrement des fruits secs aurait des effets bénéfiques sur l’obésité, l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En effet, grâce à leur forte teneur en oméga-9, ces aliments contribuent à réduire les médiateurs des maladies chroniques tels que le stress oxydatif, l’inflammation, la graisse viscérale, l’hyperglycémie, la résistance à l’insuline et le syndrome métabolique.

Le choix des fruits secs : une alternative saine et savoureuse #

Pour profiter des bienfaits des fruits secs tout en ajoutant du goût à votre petit-déjeuner, il est recommandé de consommer 25 à 28 grammes de noix ou d’amandes par jour. Cette quantité suffit pour bénéficier des effets protecteurs des oméga-9 sur votre santé. Plusieurs études ont également souligné leur action bénéfique contre les maladies cardiovasculaires, l’hypercholestérolémie, le diabète de type 2 et même certains cancers comme celui du côlon.

Comment intégrer les fruits secs à son alimentation quotidienne ? #

Remplacer les œufs par des fruits secs au petit déjeuner est plus facile qu’il n’y paraît. Voici quelques idées pour intégrer ces aliments sains dans votre routine matinale :

Ajoutez-les à votre bol de céréales ou de yaourt : Les noix ou amandes concassées apportent une touche croquante et gourmande.

Les noix ou amandes concassées apportent une touche croquante et gourmande. Mélangez-les à vos fruits : Une salade de fruits peut être agrémentée avec des noix ou amandes pour une texture contrastée et savoureuse.

Une salade de fruits peut être agrémentée avec des noix ou amandes pour une texture contrastée et savoureuse. Incorporez-les à vos smoothies : Mixez quelques noix ou amandes dans un smoothie aux fruits pour obtenir une boisson onctueuse et riche en nutriments.

Ainsi, Réduire le risque de crise cardiaque au petit-déjeuner en remplaçant les œufs par ce fruit sec est une option saine et gourmande, qui ajoutera du goût et des bienfaits santé à votre assiette.

À lire Pizzas tortillas aux légumes : Une version végétarienne de la pizza rapide et délicieuse

Conclusion : privilégier les aliments d’origine végétale #

Les résultats de cette étude allemande mettent en évidence l’intérêt de consommer des aliments d’origine végétale, notamment les fruits secs, pour préserver sa santé. En choisissant des sources de protéines et de gras d’origine végétale plutôt qu’animale, il est possible de Réduire le risque de crise cardiaque au petit-déjeuner en remplaçant les œufs par ce fruit sec, tout en bénéficiant d’une alimentation variée et savoureuse. Alors, n’hésitez plus et troquez les œufs contre des noix et autres fruits secs pour prendre soin de votre corps dès le réveil !