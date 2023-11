Découvrez comment préparer et cuire à la poêle un succulent tournedos de bœuf

Le tournedos de bœuf est une tranche découpée dans le filet, soit la partie la plus tendre de l'animal.

Tout savoir sur le tournedos de bœuf #

Il est enrobé d’une fine tranche de lard, appelée « barde », qui lui donne ce goût si particulier et savoureux. Étant donné qu’il s’agit d’une pièce de viande noble, son prix est assez élevé.

Les ingrédients nécessaires pour deux personnes : #

2 tournedos de bœuf;

2 cuillères à soupe de beurre clarifié ou d’huile d’olive;

1 pincée de poivre;

1 pincée de sel. »

La préparation des tournedos de bœuf #

Sortez les tournedos du réfrigérateur environ 30 minutes avant la cuisson afin de les amener à température ambiante. Pendant ce temps, vous pouvez également préparer les différents ingrédients, comme le beurre clarifié ou l’huile d’olive pour la cuisson. Une fois les tournedos prêts, il est essentiel de bien chauffer la poêle avant de les y déposer pour créer une belle surface dorée et croustillante.

Le temps de cuisson des tournedos #

Pour réussir la cuisson des tournedos, comptez environ 2 minutes de chaque côté pour une viande saignante ou à point. Vous pouvez également utiliser un thermomètre de cuisine afin de vérifier que le centre du tournedos atteint les températures suivantes :

À lire Découvrez la délicieuse recette de poires au chocolat pour un dessert original et gourmand

entre 52 et 54°C (125-130°F) pour une cuisson saignante;

entre 57 et 60°C (135-140°F) pour une cuisson à point. »

Si vous possédez une plancha, la cuisson des tournedos sera similaire à celle réalisée à la poêle.

L’importance de laisser reposer la viande après la cuisson #

Une fois cuits à votre goût – n’hésitez pas à adapter le temps en fonction de vos préférences personnelles-, il est bien de faire reposer les tournedos sur une assiette chaude pendant quelques instants. Ce temps de repos permet aux jus de se répartir uniformément, rendant ainsi la viande encore plus tendre et savoureuse.

Préparer une sauce d’accompagnement pour sublimer vos tournedos #

Pendant ce temps de repos, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour préparer une délicieuse sauce qui accompagnera parfaitement vos tournedos de bœuf ? Il existe une multitude de recettes différentes, comme celles à base de vin rouge, de champignons ou encore d’échalotes.

Astuces utiles pour la cuisson des tournedos #

Il est important de ne pas utiliser de beurre pur pour cette recette, car celui-ci risque de brûler en raison de la forte chaleur nécessaire à la cuisson des tournedos. Il est donc préférable d’opter pour du beurre clarifié, de l’huile d’olive ou même un mélange des deux.

À lire Le secret pour des oeufs au plat parfaits : cet ingrédient inattendu

Des idées d’accompagnements pour vos tournedos de bœuf #

Pour accompagner vos tournedos, rien de tel que quelques légumes de saison, cuits à la poêle ou au four. Vous pouvez également opter pour des pommes de terre façon grenaille, cuites à l’eau puis sautées dans un peu de beurre et d’herbes fraîches pour une touche supplémentaire de gourmandise. Enfin, n’hésitez pas à proposer diverses sauces à table pour satisfaire tous les goûts : béarnaise, poivre vert, roquefort, etc. »

En suivant ces conseils, vous pourrez réaliser un excellent repas avec ce plat savoureux qu’est le tournedos de bœuf. Toute personne qui découvre comment préparer et faire cuire à la poêle un tournedos de bœuf verra rapidement à quel point cela peut être simple et rapide à réaliser.