Un voyage culinaire avec les cookies au chocolat, orange et noix de Macadamia sans gluten

Découvrez une recette originale de cookies sans gluten qui vous fera voyager grâce à ses saveurs inattendues : les Cookies au chocolat, orange et noix de Macadamia sans gluten.

Ces douceurs venues tout droit d’une boutique spécialisée dans les produits sans gluten proposent une alternative délicieuse pour ceux qui souhaitent varier leurs plaisirs gourmands.

Essayez cette recette exquise et laissez-vous surprendre par le mélange audacieux de l’orange et des noix de Macadamia.

Le secret des cookies sans gluten #

Ces cookies sont réalisés avec des ingrédients spécifiques pour limiter la présence de gluten.

La farine de riz et la poudre d’amande remplacent la farine traditionnelle, tandis que la fécule de maïs vient apporter sa texture légère et aérienne. Le sucre de coco confère un goût délicat différent du sucre blanc, sans oublier la touche finale : le zeste d’orange et les éclats de noix de Macadamia.

Comment réussir ces cookies chez soi ? #

Dans un premier temps, préparer tous les ingrédients nécessaires pour la réalisation de ces cookies gourmands. Vous aurez besoin de :

Farine de riz : 115g

Poudre d’amande : 115g

Fécule de maïs : 50g

Levure sans gluten : 1 cuillère à café

Sel : une pincée

Beurre mou : 125g

Sucre de coco : 180g

Zeste d’une grande orange

Oeuf légèrement battu

Noix de Macadamia hachées : 100g

Extrait de vanille : 2 cuillères à café

Chocolat noir : 100g

Pour commencer, mélangez les ingrédients secs dans un grand saladier : farine, poudre d’amande, fécule de maïs, levure et sel. Dans un autre bol, mélangez le beurre mou, le sucre de coco et le zeste d’orange jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Incorporez ensuite progressivement les pâtes sèches à ce dernier mélange, en remuant bien à chaque fois.

Donnez forme à vos cookies #

Une fois la pâte homogène, formez des boules d’environ 40 grammes chacune et disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que les bords soient légèrement dorés. Laissez reposer quelques instants avant de décoller délicatement les cookies et les laisser refroidir sur une grille à pâtisserie.

Dégustation des Cookies au chocolat, orange et noix de Macadamia sans gluten #

La dégustation est idéale lorsque les cookies sont encore tièdes, car le chocolat est légèrement fondu pour un véritable plaisir gustatif. Toutefois, si vous parvenez à résister à la tentation, il est également possible de les conserver jusqu’à trois jours dans une boîte métallique hermétique.

Tester d’autres saveurs #

Pourquoi s’arrêter là ? Les possibilités de recettes sans gluten sont infinies ! N’hésitez pas à tester d’autres mariages de saveurs en substituant certains ingrédients de cette recette : remplacez les noix de Macadamia par des noisettes ou des amandes, variez les fruits secs ou optez pour du chocolat au lait ou blanc. Laissez libre cours à votre imagination et régalez-vous avec vos propres créations !