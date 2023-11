Dégustez les épinards de saison avec les œufs brouillés

Facile à réaliser, cette recette vous permettra de vous régaler tout en faisant le plein de vitamines.

Une recette rapide et simple #

La préparation de ce plat ne nécessite que 15 minutes de cuisson, et il faut seulement prévoir une dizaine de minutes pour rassembler les ingrédients et les nettoyer. Les ustensiles de base suffisent : un saladier, un fouet et une poêle antiadhésive. Les œufs proviennent du producteur local biologique.

4 oeufs frais bio

200 g d’épinards frais

2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse

30 g de beurre demi-sel

Sel, poivre

Lavez soigneusement les épinards et retirez les tiges. Faites fondre le beurre dans une grande poêle antiadhésive et ajoutez-y les épinards. Laissez-les cuire pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et réduits. Pendant ce temps, fouettez les œufs dans un saladier avec la crème fraîche et assaisonnez de sel et de poivre. Ajoutez les œufs battus aux épinards dans la poêle et remuez doucement pendant environ 10 minutes, jusqu’à obtenir la consistance désirée.

Les épinards aux oeufs brouillés peuvent être dégustés chauds comme tièdes. Ils sont parfaits pour agrémenter vos petits déjeuners, brunchs ou dîners simples entre amis.

Des astuces pour bien réussir votre plat #

Voici quelques conseils qui vous aideront à préparer cette recette comme un professionnel :

Choisissez bien vos épinards : Privilégiez des feuilles vert foncé, fraîches et tendres, sans signe de flétrissement ni de taches brunes. De plus, sachez que les petites feuilles ont généralement une saveur plus douce que les grandes feuilles.

Égouttez les épinards avant de les cuire : Il est important de sécher complètement les épinards après les avoir lavés afin qu’ils ne relâchent pas trop d’eau lorsqu’ils cuisent et diluent ainsi les saveurs du plat.

Cassez les œufs soigneusement : Vous pouvez utiliser soit le bord de votre plan de travail en inox, soit le rebord d’un verre. L’essentiel est de veiller à ce qu’aucun fragment de coquille ne tombe dans les œufs battus.

Les bienfaits des épinards et des œufs #

Les épinards sont riches en antioxydants, en vitamines A, C et K et en minéraux comme le fer et le calcium. Leur consommation régulière a de nombreux avantages pour la santé, notamment l’amélioration de la digestion, la prévention de maladies cardiovasculaires et la protection contre certains cancers.

Les œufs, quant à eux, sont une source très importante de protéines, de graisses saines et de nutriments essentiels tels que la vitamine D, le cholestérol et la riboflavine. Ils contribuent au fonctionnement optimal du métabolisme et soutiennent l’immunité et la santé nerveuse.

La prochaine fois que vous cherchez un repas rapide, nutritif et délicieux, essayez donc cette recette d’épinards aux œufs brouillés !