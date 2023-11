Velouté de panais et châtaignes : la recette originale pour ravir vos papilles

Avec cette recette facile et rapide : Testez le velouté de panais aux châtaignes, vous allez redécouvrir les saveurs de ces deux légumes oubliés. Cette soupe sera parfaite en entrée ou comme plat principal pour un repas convivial.

Découvrez les bienfaits du panais et des châtaignes #

Le panais, cousin éloigné de la carotte, a longtemps été relégué au second plan dans nos assiettes. Pourtant, ce légume racine est riche en vitamines et minéraux essentiels à notre organisme. Il est également source de fibres et d’énergie. Quant aux châtaignes, elles apportent une touche sucrée à ce velouté tout en lui conférant une texture onctueuse. Riches en glucides complexes, elles sont aussi sources de vitamine B9 et de potassium.

Les ingrédients nécessaires pour votre velouté de panais aux châtaignes #

500g de panais

300g de châtaignes cuites et décortiquées (en bocal ou sous vide)

1 oignon

1L de bouillon de légumes

20cl de crème liquide (entière ou légère selon vos préférences)

1 noix de beurre

sel et poivre du moulin

Préparation du velouté de panais et châtaignes : suivez les étapes #

Pour réussir votre velouté, suivez ces quelques étapes simples :

Lavez et épluchez les panais. Coupez-les ensuite en petits morceaux. Pelez et émincez finement l’oignon. Faites fondre la noix de beurre dans une grande casserole. Ajoutez l’oignon émincé et faites-le revenir quelques minutes jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Incorporez les morceaux de panais et poursuivez la cuisson pendant 5 à 6 minutes en remuant régulièrement. Ajoutez les châtaignes décortiquées et mélangez bien le tout. Verser le bouillon de légumes chaud sur les légumes et portez à ébullition avant de réduire le feu et laissez mijoter pendant environ 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les panais soient tendres. Mixez la soupe à l’aide d’un blender ou d’un mixeur plongeant jusqu’à obtenir une texture onctueuse et homogène. Rectifiez l’assaisonnement avec du sel et du poivre selon vos goûts. Ajoutez la crème liquide tout en continuant de mixer pour donner à la soupe un aspect crémeux, puis servez bien chaud.

Personnalisez votre recette de velouté de panais et châtaignes #

Ce velouté de panais aux châtaignes est une recette très simple à réaliser, mais vous pouvez l’agrémenter selon vos envies. Ajoutez quelques épices pour relever les saveurs du plat, comme une pincée de noix de muscade ou de curry. Remplacez la crème liquide par du lait de coco pour une touche exotique. Enfin, n’hésitez pas à parsemer chaque assiette de quelques brisures de marrons glacés ou d’un filet d’huile d’olive pour décorer et sublimer les saveurs de ce délicieux velouté.

À savourer sans modération #

Avec cette recette facile et rapide : Testez le velouté de panais aux châtaignes, vous régalerez toute la famille. Servez-le à vos convives pour montrer que le succès d’un bon repas ne tient pas seulement aux ingrédients, mais aussi à l’amour que l’on met dans sa préparation. Alors, n’attendez plus, essayez ce velouté qui ravira petits et grands !