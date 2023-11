Courge spaghetti : un légume étonnant et polyvalent à savourer de mille façons

Avec sa chair filandreuse et faible en calories, elle offre une alternative savoureuse aux pâtes traditionnelles. Découvrez 3 méthodes savoureuses pour cuisiner la courge spaghetti et laissez-vous tenter par ces recettes simples et originales.

1. La courge spaghetti rôtie au four #

Pour une cuisson tendre et fondante, rien de tel que de cuire la courge spaghetti au four. Découvrez cette méthode simple qui révèle toute la saveur de ce légume original.

Les étapes pour réussir votre courge spaghetti rôtie : #

Lavez bien la courge;

Coupez-la en deux dans le sens de la longueur et videz-la de ses graines;

Disposez les deux moitiés côté chair sur une plaque allant au four, préalablement recouverte de papier cuisson;

Badigeonnez généreusement avec de l’huile d’olive, puis parsemez d’herbes de Provence;

Mettez au four préchauffé à 180°C pendant 40 minutes jusqu’à ce que la chair soit tendre;

Une fois cuite, il ne vous reste plus qu’à déguster cette courge spaghetti rôtie au four avec un filet d’huile d’olive, accompagnée d’une sauce tomate maison ou de la garniture de votre choix.

2. La courge spaghetti en gratin #

Les amateurs de plats gratinés seront ravis de découvrir cette recette savoureuse qui associe le goût subtil de la courge spaghetti à une onctueuse béchamel et du fromage gratiné.

Voici comment réaliser un gratin de courge spaghetti : #

Cuire d’abord la courge selon la méthode décrite précédemment;

Faites chauffer 50g de beurre dans une casserole, ajoutez 50g de farine tout en remuant pour obtenir une pâte homogène;

Incorporez petit à petit 500 ml de lait froid pour éviter les grumeaux et portez à ébullition jusqu’à ce que la sauce épaississe;

Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la muscade râpée;

Découvrez 3 méthodes savoureuses pour cuisiner la courge spaghetti, et notamment en gratin.

Mélangez la chair de la courge spaghetti cuite avec la sauce béchamel puis mettez dans un plat allant au four;

Saupoudrez de fromage râpé et de chapelure;

Enfournez ensuite sous le grill pendant quelques minutes pour faire dorer;

Dégustez bien chaud.

3. Les galettes de courge spaghetti #

Variez les plaisirs avec cette recette originale et facile à préparer ! Les galettes de courge spaghetti sont idéales servies en entrée avec une salade verte ou en plat principal accompagnées d’une sauce légère.

Suivez ces étapes pour réussir vos galettes : #

Préparez la courge spaghetti selon la méthode précédente;

Mélangez 400g de chair de courge spaghetti cuite avec 1 œuf battu, 80g de farine, du sel et poivre;

Faites chauffer de l’huile dans une poêle antiadhésive;

Déposez des cuillerées de pâte à galette dans la poêle et aplatissez-les légèrement;

Faites cuire les galettes quelques minutes de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient dorées;

Egouttez sur du papier absorbant et servez chaud ou tiède;

Pour encore plus de saveurs, n’hésitez pas à ajouter des herbes fraîches comme le persil, la ciboulette ou le basilic à votre préparation. Découvrez 3 méthodes savoureuses pour cuisiner la courge spaghetti et régalez-vous !