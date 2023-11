Astuce de mamie : la clé d’un tiramisu léger comme l’air sans mascarpone

Vous aimez le tiramisu léger comme l'air, mais vous souhaitez un dessert plus sain et moins gras ?

Découvrez notre astuce de grand-mère pour préparer ce délice italien sans utiliser de mascarpone, un tiramisu léger. Grâce à des alternatives naturelles, vous ne compromettrez pas la saveur et offrirez une version rafraîchissante du tiramisu classique.

Utilisez des ingrédients plus légers pour un tiramisu sans mascarpone #

Pour obtenir un tiramisu léger et aérien sans mascarpone, il suffit de remplacer celui-ci par des ingrédients moins caloriques et tout aussi savoureux :

Le fromage frais : une alternative légère et crémeuse #

Le fromage frais est un produit parfait pour remplacer le mascarpone dans votre tiramisu léger comme l’air. Sa texture est semblable à celle du mascarpone, et son goût n’est ni trop fort ni trop sucré. Pour un résultat idéal, choisissez un fromage frais à faible teneur en matières grasses et incorporez-le dans vos œufs battus avec quelques gouttes de vanille liquide. Vous obtiendrez ainsi une mousse onctueuse qui se mariera très bien avec les biscuits imbibés de café.

La ricotta : un choix doux et allégé #

Mettre de côté le mascarpone au profit de la ricotta est une alternative intéressante pour obtenir un tiramisu légèrement différent, mais toujours délicieux. La ricotta est douce et moelleuse tout en étant moins grasse que le mascarpone. Pour préparer votre dessert avec ce fromage italien, fouettez-le énergiquement afin d’éliminer les éventuels grumeaux avant de l’incorporer à vos œufs battus, puis ajoutez du sucre glace et mélangez bien.

Le skyr : une option islandaise pour un résultat frais #

Ce produit laitier venu d’Islande est aujourd’hui très apprécié pour sa texture onctueuse, son goût doux et ses vertus nutritives. Comme il ne contient pas de matières grasses, le skyr peut être utilisé pour remplacer le mascarpone dans votre tiramisu léger comme l’air. Mélangé aux jaunes d’œufs battus avec du sucre, le skyr apporte cette touche lactée typique du tiramisu sans alourdir le dessert. De plus, il permet de faciliter la digestion notamment grâce à son apport en fibres.

Comment adapter la recette classique du tiramisu ? #

Cependant, pour réussir un tiramisu léger comme l’air sans mascarpone, il faut garder les ingrédients qui font la spécificité de ce dessert italien :

Biscuits à la cuillère et café fort #

Les biscuits à la cuillère sont incontournables pour préparer un tiramisu. Bien sûr, n’hésitez pas à les remplacer par des boudoirs ou des spéculoos si vous souhaitez encore plus de gourmandise. Quant au café fort qui vient imbiber les biscuits, il se doit d’être corsé et légèrement amer pour magnifier le goût du dessert.

Jaunes d’œufs et sucre glace #

Au lieu de mélanger les jaunes d’œufs avec une grande quantité de sucre semoule comme dans la recette traditionnelle, optez pour un peu de sucre glace lors de cette étape. Ainsi, votre tiramisu léger comme l’air sans mascarpone sera moins sucré, mais tout de même savoureux.

Quelques astuces supplémentaires pour un tiramisu aérien #

Voici quelques conseils qui vous aideront lors de la réalisation de votre tiramisu :

Des blancs en neige bien fermes #

Battre les blancs en neige ferme est crucial pour obtenir un tiramisu léger et aéré. Ils apportent une texture moelleuse et mousseuse indispensable au dessert. Veillez à utiliser des œufs extra-frais et à les monter en neige juste avant de les incorporer délicatement à votre préparation à base de fromage.

Respectez le temps de prise au froid #

Pour que votre tiramisu léger comme l’air sans mascarpone prenne bien, laissez-le reposer au réfrigérateur pendant plusieurs heures, idéalement une nuit entière. Cela permettra aux saveurs de bien s’imprégner et à la texture de se raffermir pour un résultat encore plus savoureux.

Dressez votre tiramisu avec soin #

Une fois vos couches de biscuits et de crème préparées, prenez le temps de dresser votre tiramisu dans un joli plat transparent afin que tous les gourmands puissent admirer les strates du dessert. Terminez en saupoudrant généreusement de cacao amer pour vraiment mettre votre tiramisu léger comme l’air sans mascarpone en valeur.

Avec ces conseils et astuces, vous pourrez déguster un tiramisu allégé et tout aussi succulent que l’original. Oubliez le mascarpone et faites place au fromage frais, à la ricotta ou au skyr pour vous régaler sans culpabiliser !