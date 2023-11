La recette ancestrale de grand-mère pour des galettes de sarrasin croustillantes sans œufs

Voici la recette ancestrale de grand-mère qui ravira petits et grands.

Les ingrédients indispensables #

Pour réaliser cette recette, il faut :

– 500 g de farine de sarrasin

À lire Créez une salade César inoubliable sans anchois grâce à la recette de grand-mère

– 1 litre d’eau froide

– 2 cuillères à soupe de sel

Il est également possible d’ajouter une pincée de bicarbonate de soude pour donner aux galettes de sarrasin croustillantes sans œufs une texture légèrement aérée.

La préparation de la pâte #

Tout d’abord, versez la farine dans un saladier. Le secret d’une bonne recette réside souvent dans la qualité des ingrédients, alors choisissez une farine biologique ou artisanale si vous le pouvez.

À lire Transformez votre riz au lait en dessert de luxe avec cette astuce simple de grand-mère

Mélangez ensuite la farine avec le sel. Ajoutez l’eau progressivement en mélangeant les ingrédients, afin d’éviter grumeaux. Continuez ce processus jusqu’à obtenir une consistance crémeuse et plutôt épaisse, comme celle d’un yaourt. Vous pouvez utiliser aussi bien un fouet manuel qu’un robot ménager pour cela.

Laissez reposer la pâte pendant au moins deux heures. Cela permettra à la farine de sarrasin d’absorber l’eau, et vous obtiendrez ainsi une pâte plus facile à travailler.

Astuces pour une pâte encore meilleure #

Pour donner à votre recette une touche de légèreté supplémentaire, incorporez délicatement un peu de bicarbonate de soude juste avant la cuisson. Ne mélangez pas trop vigoureusement, pour ne pas casser les petites bulles d’air formées par l’action du bicarbonate sur la farine.

La cuisson des galettes de sarrasin croustillantes sans œufs #

Après le temps de repos, la pâte est prête à être cuite. Préchauffez une grande poêle non-adhésive sur feu moyen à vif. On peut éventuellement ajouter un peu de beurre ou d’huile d’olive, mais ce n’est pas indispensable. L’important est surtout d’avoir une poêle bien chaude, car cela garantira des galettes parfaitement croustillantes.

À lire Mamie donne la technique oubliée pour un pain d’épices moelleux sans miel

Versez une petite louche de pâte dans la poêle, et étalez-la rapidement pour former une couche fine et homogène. Laissez cuire pendant environ deux minutes, jusqu’à ce que la surface de la galette soit sèche et ses bords deviennent croustillants. Décollez-la ensuite avec une spatule, et faites-la cuire de l’autre côté pendant encore une minute.

Conseil : si vos galettes présentent quelques trous après les avoir retournées, pas de panique ! Cela arrive même aux plus grands chefs, et cela n’a aucune influence sur le goût ou la qualité des galettes de sarrasin croustillantes sans œufs.

Comment déguster vos galettes de sarrasin croustillantes sans œufs ? #

La meilleure façon d’apprécier ces galettes est de les servir chaudes, avec un généreux assortiment de garnitures pour tous les goûts. Les classiques jambon et fromage sont toujours appréciés, mais on peut également opter pour des légumes grillés, du saumon fumé, des œufs brouillés ou même une touche sucrée avec de la confiture.

Variations autour de cette recette #

Enfin, n’hésitez pas à personnaliser cette recette en fonction de vos goûts et des envies du moment. Voici quelques idées :

À lire Grand-mère partage le secret d’un taboulé sans menthe

– Ajoutez des herbes fraîches, comme du persil, de la ciboulette ou du basilic, directement dans la pâte avant la cuisson pour parfumer vos galettes de sarrasin croustillantes sans œufs.

– Vous pouvez aussi réaliser des blinis à base de farine de sarrasin sans œufs : il suffira de verser de petites louches de pâte dans la poêle, sans étaler, puis de cuire rapidement de chaque côté. Les blinis seront alors plus épais et moelleux que les galettes.

– En gastronomie bretonne, il existe une variante appelée Kouign amann, où la galette est pliée en forme d’éventail et saupoudrée de sucre.

Voilà donc toutes les étapes pour réaliser la fameuse recette ancestrale de grand-mère des galettes de sarrasin croustillantes sans œufs. À vous de jouer pour épater votre entourage avec ce plat savoureux et authentique. Bon appétit !

À lire Astuce magique de grand-mère pour une sauce tomate riche en saveurs en 10 minutes