Mamie donne la technique oubliée pour un pain d’épices moelleux sans miel

Qui n'aime pas le goût savoureux du pain d'épices moelleux sans miel ? Cette gourmandise évoque souvent la magie des fêtes de fin d'année et réveille nos souvenirs d'enfance.

Aujourd’hui, nous allons vous dévoiler une technique oubliée qui permet de réaliser ce délice pour ceux et celles qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser de miel dans leur préparation, voici le pain d’épices moelleux sans miel.

L’importance de remplacer le miel par d’autres ingrédients naturels #

Pour obtenir un tel résultat, il faut trouver des alternatives au miel qui apporteront à la fois du sucre et de l’humidité à votre recette. Des solutions telles que la compote de pommes, la purée de dattes ou encore du sirop d’érable peuvent être utilisées pour donner cette texture fondante tant recherchée. Les proportions varient selon vos préférences et les ingrédients choisis, c’est donc à vous de tester et d’adapter en fonction de votre goût !

Quels ingrédients et épices choisir pour réussir un bon pain d’épices ? #

En plus du miel, d’autres ingrédients sont essentiels pour assurer la saveur traditionnelle du pain d’épices moelleux sans miel. Voici quelques suggestions qui devraient faire mouche :

La farine de seigle #

Cette farine est riche en goût et apporte une saveur caractéristique au pain d’épices. Si vous préférez, vous pouvez également mélanger moitié farine de blé, moitié farine de seigle pour obtenir un résultat plus léger.

Le bicarbonate de soude #

Le bicarbonate va permettre à votre gâteau de monter correctement lors de la cuisson et d’obtenir une texture aérée et moelleuse à souhait. Veillez cependant à ne pas trop en ajouter, sous peine de sentir son goût dans le résultat final.

Les épices nécessaires à la recette du pain d’épices #

Aucun pain d’épices moelleux sans miel digne de ce nom ne serait complet sans l’utilisation d’un bon mélange d’épices. Les principales épices utilisées dans cette pâtisserie sont : la cannelle, le gingembre, la muscade, les clous de girofle ainsi que l’anis étoilé.

Une recette simple et rapide de pain d’épices moelleux sans miel #

Pour réaliser cette recette, rassemblez les ingrédients suivants :

– 250g de farine de seigle (ou mélange moitié blé, moitié seigle)

– 1 cuillère à café de bicarbonate de soude

– 100g de compote de pommes ou purée de dattes

– 100g de sucre roux en poudre

– Les épices mentionnées précédemmentselon votre goût

– De l’eau pour assurer un mélange homogène

Une fois que vous avez tous les ingrédients à portée de main, commencez par préchauffer le four à 180°C. Dans un cul de poule, versez la farine et le bicarbonate. Ajoutez ensuite les autres éléments en prenant soin d’incorporer les épices selon votre convenance.

Mélangez délicatement jusqu’à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Si nécessaire, ajoutez de l’eau petit à petit afin d’obtenir la consistance désirée.

Graissez et farinez un moule à cake, puis versez-y la préparation. Enfournez pour environ 40 minutes (la pointe d’un couteau doit ressortir propre). Laissez refroidir avant de démouler et de déguster votre déliceux pain d’épices moelleux sans miel !

Et voilà ! Un pain d’épices moelleux sans miel réussi grâce aux astuces de mamie ! #

Ne doutons plus des recettes traditionnelles transmises par nos aïeux. Grâce à cette technique oubliée, vous pourrez régaler vos convives avec un authentique pain d’épices moelleux sans miel . N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant des fruits secs, des zestes d’orange ou même un peu de confiture pour davantage de gourmandise. Testez, dégustez et partagez !

