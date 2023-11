La vraie méthode de mémé pour un poulet au citron juteux sans four

Dans cet article, nous allons découvrir la vraie méthode de mémé pour préparer un excellent poulet au citron juteux sans four.

Cette recette du poulet au citron juteux sans four est non seulement facile à réaliser mais surtout savoureuse. Suivez ces quelques étapes pour réussir votre plat du jour.

Les ingrédients nécessaires pour un poulet au citron juteux sans four #

Pour réussir cette délectable recette, il faut rassembler les ingrédients suivants :

poulet en morceaux;

citrons jaunes et verts;

huile d’olive;

vinaigre de riz ou vin blanc;

herbes aromatiques telles que le thym.

La marinade : le secret pour un poulet au citron juteux sans four #

Le véritable atout de cette recette réside dans sa marinade. Pour préparer la marinade du poulet, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

À lire Découvrez comment ouvrir facilement une grenade sans en mettre partout

Utilisation des agrumes #

Tout d’abord, on utilise le jus de citron pour parfumer le poulet. Leur acidité contribue à attendrir la chair du poulet et à donner ce goût si caractéristique au plat.

Choix des épices et herbes aromatiques #

Ensuite, on choisit des épices et herbes aromatiques pour rehausser le goût du poulet. Des herbes telles que le thym ou le romarin sont fortement recommandées dans cette recette.

L’utilisation du vinaigre de riz et de l’huile d’olive #

Le vinaigre de riz ajouté à la marinade apporte une saveur sucrée et légèrement aigre, tandis que l’huile d’olive garantit un moelleux incomparable à la chair du poulet.

Temps de marinade #

Une fois votre marinade prête, laissez mariner les morceaux de poulet pendant au moins 30 minutes. Plus ils resteront dans celle-ci, plus ils seront juteux et savoureux.

À lire Le secret de grand-mère pour une soupe à l’oignon gratinée sans fromage

La cuisson : comment réussir son poulet au citron juteux sans four #

Avec sa marinade préparée , il est temps de s’atteler à la cuisson. Voici quelques astuces à suivre pour la réussir :

Cuisson des morceaux #

Commencez par faire chauffer une poêle avec de l’huile d’olive. Une fois celle-ci bien chaude, ajoutez les morceaux de poulet et faites-les dorer sur feu moyen. Patientez quelques minutes avant de retourner les morceaux, pour qu’ils soient bien colorés.

Ajout de la marinade #

Lorsque chaque face des morceaux de poulet est bien dorée, versez le reste de votre marinade dans la poêle. Faites cuire à feu doux, en couvrant d’un couvercle, pendant 20 minutes environ ou jusqu’à ce que la chair soit tendre et juteuse.

Retournement des morceaux et ajustement de l’assaisonnement #

N’hésitez pas à retourner régulièrement les morceaux de poulet pour qu’ils soient bien imbibés de sauce. Pensez également à ajuster l’assaisonnement selon vos goûts et à ajouter un peu d’eau si besoin lors de la cuisson.

À lire Recette de mamie : la clé d’une tarte aux fraises légendaire sans sucre ajouté

Accompagnements idéals pour sublimer votre poulet au citron juteux sans four #

Pour accompagner votre poulet au citron juteux sans four, vous avez plusieurs options :

du riz blanc ainsi que des légumes verts;

des pommes de terre sautées;

une salade composée si vous préférez un repas léger.

Dégustation du poulet #

Servez votre poulet chaud, nappé généreusement de sa sauce au citron juteux, accompagné de l’accompagnement choisi. Vous pouvez également mettre la sauce dans une saucière pour que chacun se serve.

Astuces de conservation du poulet #

Si vous avez des restes de poulet au citron juteux sans four, il est possible de les conserver quelques jours au réfrigérateur, bien emballés dans du film alimentaire ou dans un contenant hermétique. Toutefois, n’oubliez pas de réchauffer le poulet et la sauce séparément pour éviter qu’ils ne dessèchent.

A vos tabliers ! #

Maintenant que vous connaissez tous les secrets de mémé pour réaliser un délicieux poulet au citron juteux sans four, n’hésitez pas à les mettre en pratique et épater ainsi votre famille et vos amis lors d’un repas convivial. Bon appétit !

À lire Révolutionnez votre pot-au-feu grâce à mamie avec un ingrédient surprenant