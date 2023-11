Créez une salade César inoubliable sans anchois grâce à la recette de grand-mère

Les amateurs de salades savent combien la salade César inoubliable sans anchois est un met délicieux et léger.

Voici comment préparer cette salade César à la manière de nos grands-mères pour régaler vos convives.

Les ingrédients indispensables pour une salade César réussie #

Pour concocter une salade César inoubliable sans anchois, vous devez avant tout vous munir des ingrédients de base qui composeront votre plat :

Aiguillettes de poulet

Laitue romaine

Croûtons

Œufs durs

Fromage parmesan

La vinaigrette à la mayonnaise maison donnera également du goût à votre salade César inoubliable sans anchois.

Préparation de la mayonnaise #

Pour préparer la mayonnaise sans huile, il vous faudra des œufs, de la moutarde et du citron. Battez les jaunes d’œufs avec un fouet en ajoutant progressivement le jus de citron et la moutarde. Une fois obtenue la consistance souhaitée, réservez-la au frais.

Cuisson des aiguillettes de poulet #

Faites cuire les aiguillettes de poulet dans une poêle préalablement huilée avec un filet d’huile d’olive ou de coco. Salez et poivrez de chaque côté pour assaisonner la viande.

Assemblez votre salade César inoubliable sans anchois #

Lavez bien votre laitue romaine et découpez-la en morceaux avant de disposer dans un saladier. Ajoutez ensuite les croûtons, les œufs coupés en quartiers, les copeaux de parmesan ainsi que vos aiguillettes de poulet encore chaudes.

Dressage de la salade César #

Mélangez délicatement votre salade César inoubliable sans anchois avec la mayonnaise faite maison. Veillez à ce que l’ensemble soit homogène et bien imprégné de la vinaigrette.

Astuce : ajouter du bacon croustillant #

Pour apporter une petite touche supplémentaire à cette recette déjà irrésistible, vous pouvez intégrer des lamelles de bacon croustillantes juste après avoir mélangé votre salade avec la mayonnaise.

Cuisson du bacon au four #

Prenez des tranches fines de poitrine fumée et disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. Passez-les au four durant 15 minutes environ jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Une fois le bacon refroidi, cassez les lamelles en petits morceaux et disposez-les sur votre salade César inoubliable sans anchois.

Osez varier les recettes de salades César #

Cette recette traditionnelle est un grand classique, mais rien ne vous empêche de laisser libre cours à votre créativité ! Vous pouvez ajouter des légumes variés comme de l’avocat ou encore troquer les croûtons pour du pain grillé frais.

Soyez inventif et prenez plaisir à préparer cette recette inoubliable sans anchois qui ravira vos papilles et celles de vos invités. Servez-vous de ces conseils pour réaliser une salade savoureuse et originale.