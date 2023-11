Le secret de grand-mère pour des lasagnes fondantes sans viande

Le secret de grand-mère permet de cuisiner des lasagnes fondantes sans viande tout aussi savoureuses.

La sauce tomate onctueuse pour des lasagnes réussies #

L’astuce principale réside dans la confection d’une sauce tomate bien maîtrisée. Il s’agit de choisir des tomates bien mûres et juteuses, fraîches de préférence ou en conserve de qualité. Utilisez de l’ail et des oignons finement hachés pour ajouter de la profondeur à votre sauce.

Ajoutez des légumes et aromates frais #

Ensuite, incorporez des légumes variés et coupés en petits morceaux, tels que des carottes, du poivron et du céleri. Vous pouvez également ajouter des champignons émincés pour donner plus de consistance à la sauce. Pour parfaire le goût de votre sauce tomate, n’hésitez pas à ajouter quelques herbes fraîches comme du basilic, du persil ou du thym.

À lire Créez une salade César inoubliable sans anchois grâce à la recette de grand-mère

Une béchamel crémeuse pour accompagner vos lasagnes fondantes sans viande #

Le deuxième secret pour de succulentes lasagnes fondantes sans viande est de réaliser une béchamel onctueuse et bien parfumée. Vous pouvez suivre la recette traditionnelle en mélangeant du beurre, de la farine et du lait. Prenez le temps de faire cuire votre roux avant d’ajouter progressivement le lait chaud tout en fouettant vivement.

Ajustez les saveurs et ajoutez une touche croustillante #

Pour donner du caractère à votre béchamel, ajoutez-y quelques épices comme du sel, du poivre et de la muscade râpée. Pour apporter un supplément de gourmandise, n’hésitez pas à incorporer du fromage râpé dans votre béchamel. Le gruyère ou le parmesan fonctionnent très bien dans ce cas.

L’art de monter des lasagnes fondantes sans viande #

Maintenant que vous êtes équipé(e) des deux secrets clés pour réussir vos lasagnes fondantes sans viande, il ne reste plus qu’à les assembler comme il se doit. Utilisez des plaques de lasagnes adaptées : fraîches, sèches ou précuites, selon votre préférence.

Alternez les couches de lasagnes #

Déposez d’abord une fine couche de sauce tomate au fond d’un plat allant au four. Puis, alternez les couches de lasagnes, la sauce aux légumes et la béchamel jusqu’à épuisement des ingrédients ou selon l’épaisseur souhaitée pour votre plat.

À lire Transformez votre riz au lait en dessert de luxe avec cette astuce simple de grand-mère

La touche finale pour un résultat gourmand #

Afin d’assurer le succès de vos lasagnes fondantes sans viande, terminez en recouvrant le plat d’une ultime couche de béchamel et garnissez généreusement de fromage râpé. Vous pouvez utiliser un mélange de fromages pour varier les saveurs et textures : gruyère, emmental, parmesan, mozzarella, cheddar ou encore comté. À vous de choisir !

Cuisson des lasagnes fondantes sans viande #

Pensez à préchauffer votre four à 180°C avant d’enfourner votre gratin. Enveloppez-le soigneusement d’une feuille d’aluminium et enfournez pour environ 45 minutes. Les couleurs vives des légumes et la sauce tomate se combineront élégamment avec la douceur crémeuse de la béchamel. Après ce temps de cuisson, retirez l’aluminium et laissez dorer encore 10 à 15 minutes. Servez bien chaud.

Vous voilà désormais initié(e) aux secrets de grand-mère pour confectionner des lasagnes fondantes sans viande dignes des plus grandes tablées familiales. Que ce soit pour surprendre vos convives lors d’un repas entre amis, ravir la famille lors d’un déjeuner dominical, ou simplement pour déguster un authentique plat réconfortant à deux, ces lasagnes végétariennes n’ont rien à envier à leur version carnée et feront l’unanimité !