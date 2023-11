Révolution en pâtisserie grâce à grand-mère : des macarons avec un ingrédient inattendu

La pâtisserie est un art délicat, qui demande précision et patience. Parmi les douceurs préférées des gourmands, le macaron tient une place de choix.

Ces petits biscuits à la ganache ont conquis le monde entier grâce à leur goût unique et leur texture à la fois croquante et fondante.

Mais pour obtenir des macarons parfaits, il faut maîtriser quelques astuces bien gardées par les grands chefs. Et si la recette secrète venait de nos grand-mères ?

Découvrez comment réaliser des macarons parfaits avec un ingrédient inattendu : le sel.

Le secret des macarons parfaits : un ingrédient inattendu #

Pour réussir à coup sûr ses macarons, il faut connaître certaines techniques propres à cette pâtisserie. La première étape consiste à tamiser le sucre glace et la poudre d’amande ensemble afin d’obtenir un mélange fin et régulier. Ce geste permet d’éviter la formation de grumeaux dans la préparation et assure une cuisson homogène des biscuits.

La deuxième étape est la montée des blancs en neige. Pour cela, il faut veiller à ce qu’ils soient bien fermes et brillants. C’est ici qu’intervient l’ingrédient secret : le sel. En effet, ajouter une pincée de sel dans les blancs d’œufs permet de les monter en neige plus facilement. Le sel stabilise également la préparation et donne aux macarons parfaits une texture plus aérée.

Incorporer délicatement les ingrédients pour des macarons parfaits #

La troisième étape consiste à incorporer le mélange de sucre glace et poudre d’amande aux blancs en neige. Le secret pour ne pas casser les blancs est de procéder avec douceur et patience. Il est recommandé d’utiliser une maryse, cet ustensile souple qui permet de mélanger sans agresser les blancs en neige. L’objectif est d’obtenir une pâte lisse et brillante, ni trop épaisse, ni trop liquide.

Former et laisser reposer les macarons avant la cuisson #

Une fois votre appareil prêt, il faut remplir une poche à douille et former des petits tas réguliers sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Pour obtenir des macarons parfaitement ronds, pensez à vous exercer au préalable ou optez pour un tapis spécial macarons qui vous facilitera la tâche. Une astuce supplémentaire : tapoter légèrement la plaque contre votre plan de travail pour chasser les bulles d’air et ainsi éviter que vos macarons crevassent à la cuisson.

Avant d’enfourner, il est important de laisser reposer les macarons pendant environ 30 minutes. Ce temps de pause permet à la pâte de durcir légèrement en surface, leur donnant un aspect lisse et brillant après cuisson. Les macarons parfaits se caractérisent par cette coque croquante qui renferme une texture fondante.

L’importance de la cuisson pour des macarons réussis #

C’est à l’étape de la cuisson que tout se joue. Pour éviter les déconvenues, il convient d’adapter le temps et la température de cuisson à votre four. Une température de 150°C pendant 15 minutes est généralement recommandée, mais il peut être judicieux de réaliser quelques essais avant de trouver le réglage idéal. Une fois les macarons cuits, laissez-les refroidir complètement avant de les décoller du papier sulfurisé. Vous pouvez maintenant garnir vos biscuits avec la ganache de votre choix : chocolat, caramel, fruits… Les possibilités sont infinies et vous invitent à laisser libre cours à votre créativité !

Astuce ultime pour des macarons parfaits : laissez-les maturer ! #

Enfin, pour des macarons parfaits, n’hésitez pas à les faire attendre. En effet, mettre vos biscuits garnis au réfrigérateur pendant 24 heures avant de les savourer permet aux arômes de la ganache de se diffuser dans la coque, offrant ainsi une meilleure expérience gustative. On dit alors que les macarons ont « fait la collerette », ce léger bord bombé à la base des coques.

Grâce aux astuces de nos grand-mères et à l’ajout d’un ingrédient inattendu, le sel, vous êtes maintenant prêt à réaliser des macarons parfaits. De quoi impressionner vos convives lors de votre prochain goûter ou repas ! Bonne dégustation.

