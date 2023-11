Le secret de grand-mère pour une soupe à l’oignon gratinée sans fromage

Cette recette de la soupe à l’oignon revisite le traditionnel plat français en proposant une alternative savoureuse sans lactose.

Les ingrédients indispensables pour la soupe à l’oignon #

Pour réaliser cette soupe à l’oignon gratinée sans fromage, il vous faut :

– des oignons : environ 6 gros oignons,

– du beurre : 50g environ,

– une pincée de sel et de poivre,

– de l’ail : 2 ou 3 gousses suivant votre goût,

– du vin blanc (facultatif) : un demi-verre,

– du bouillon de boeuf ou légumes : 1 litre environ,

– des tranches de pain grillé pour servir.

Astuce pour remplacer le fromage #

La particularité de cette soupe est qu’elle ne contient pas de fromage. Pour obtenir tout de même un aspect gratiné, on peut ajouter des pommes de terre râpées, préalablement dorées à la poêle dans un peu de beurre.

La préparation pas à pas #

Suivez ces étapes pour réussir votre soupe à l’oignon gratinée sans fromage :

1. Préparation des oignons #

Commencez par éplucher et émincer finement les oignons. Faites chauffer une casserole avec le beurre, ajoutez les oignons émincés et faites-les revenir jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Salez et poivrez à votre convenance.

2. Ajout de l’ail et du vin blanc (facultatif) #

Pendant que les oignons cuisent, hachez finement l’ail et ajoutez-le dans la casserole. Si vous souhaitez utiliser du vin blanc, versez-en un demi-verre et laissez cuire jusqu’à évaporation de l’alcool. Cette étape est facultative mais donnera encore plus de saveur à votre soupe.

3. Incorporation du bouillon #

Ajoutez ensuite un litre de bouillon de boeuf ou de légumes à la préparation. Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez mijoter pendant environ 30 minutes.



Le secret pour une soupe à l’oignon gratinée sans fromage #

Maintenant que votre soupe est prête, il ne reste plus qu’à lui donner cet aspect gratiné tant apprécié :

1. Préparation des pommes de terre râpées #

Râpez 2 ou 3 pommes de terre épluchées, puis faites-les dorer à la poêle avec un peu de beurre. Veillez à ce qu’elles soient bien croustillantes, cela permettra de simuler l’effet gratiné.

2. Dressage des bols de soupe #

Versez la soupe chaude dans des bols résistants à la chaleur. Disposez les tranches de pain grillé sur le dessus, puis ajoutez la poêlée de pommes de terre râpées et dorées par-dessus.

3. Passage au four de la soupe à l’oignon #

Mettez les bols de soupe sous le gril du four préalablement chauffé en surveillant bien. Retirez-les dès que le dessus est légèrement doré. Attention aux manipulations : pensez à utiliser un linge pour ne pas vous brûler avec les bols chauds.

L’histoire derrière cette recette de la soupe à l’oignon traditionnelle revisitée #

Cette soupe à l’oignon gratinée sans fromage tire son inspiration des recettes familiales françaises, transmises de génération en génération. Les mamans et grands-mères ont toujours su s’adapter aux contraintes alimentaires pour réaliser de délicieux plats, tout en conservant ces saveurs qui nous sont chères. Ce secret de grand-mère revisite donc le plat traditionnel, permettant ainsi aux personnes intolérantes ou sensibles au lactose de profiter également de cette recette savoureuse et réconfortante.

Alors n’hésitez plus et laissez-vous tenter par cette soupe à l’oignon gratinée sans fromage, véritable alternative savoureuse pour vos repas d’hiver.