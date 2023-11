Une soupe de lasagnes rapide pour un repas facile et réconfortant

Découvrez la recette originale de cette soupe créative #

Cette soupe est idéale pour les amateurs de lasagnes qui souhaitent varier leurs repas et se réconforter avec un plat chaud et savoureux.

Ingrédients pour 2 personnes : #

Sauce bolognaise maison

8 feuilles de lasagnes

1 oignon

1 gousse d’ail

1/2 carotte

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

1 litre de bouillon de légumes

Un peu de crème fraîche



Mise en œuvre de la recette #

Commencez par émincer finement l’oignon, la gousse d’ail et la demi-carotte. Faites revenir le tout dans une grande casserole avec un peu d’huile jusqu’à ce que les oignons deviennent translucides. Ajoutez ensuite la carotte émincée et poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’elle ramollisse légèrement. Incorporez la sauce bolognaise de votre choix et le concentré de tomate, puis mélangez bien le tout.

Laissez mijoter la soupe quelques minutes, le temps de cuire les feuilles de lasagnes dans une casserole d’eau bouillante. Comptez environ 15 minutes de cuisson pour des pâtes al dente, ou suivez les recommandations du fabricant si vous utilisez des pâtes achetées en magasin.

La touche finale : #

Une fois les lasagnes cuites, ajoutez-les à la soupe et laissez mijoter encore quelques instants pour que les saveurs se mélangent harmonieusement. Vous pouvez agrémenter votre soupe d'un nuage de crème fraîche pour la rendre encore plus onctueuse et réconfortante.

Un plat idéal pour l’automne et l’hiver #

Cette soupe de lasagnes est parfaite pour les jours où l’on souhaite se réchauffer pendant les saisons froides. Elle offre une alternative créative aux lasagnes traditionnelles, tout en conservant la richesse gustative et le côté réconfortant qui font leur succès. De plus, sa préparation rapide en fait un plat adapté aussi bien pour les repas en semaine que pour les occasions plus festives.

Astuces et variantes pour personnaliser votre soupe #

Pour varier les plaisirs, vous pouvez également remplacer la viande hachée par des légumes de saison. Poivrons, courgettes, aubergines ou encore champignons se marieront à merveille avec cette soupe gourmande et riche en saveurs.

La recette présentée ici est facile et rapide à réaliser, et elle peut être adaptée selon vos goûts et les ingrédients dont vous disposez. Par exemple, si vous êtes végétarien, choisissez une sauce bolognaise aux protéines végétales (type soja texturé) ou aux légumineuses pour remplacer la viande tout en conservant un plat équilibré et savoureux.

Conclusion – Un repas simple et original pour varier les plaisirs #

Cette soupe de lasagnes originale allie créativité et simplicité, tout en conservant l’authenticité des saveurs italiennes qui font le charme des pâtes traditionnelles. La prochaine fois que vous souhaiterez préparer un repas rapide et réconfortant, pensez à cette délicieuse soupe de lasagnes !