Découvrez la recette savoureuse du Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices

Le Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices est un plat délicieux et original qui ravira les papilles des amateurs de saveurs exotiques.

Cette recette simple à réaliser, inspirée du blog culinaire P & P Papilles et Pupilles, est parfaite pour régaler toute la famille.

Les ingrédients nécessaires pour préparer le Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices #

Pour réussir cette recette, il vous faudra les ingrédients suivants :

1,2 kg de joues de boeuf

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de beurre

20 g d’ail émincé

1 kg de carottes

Zeste d’une demi-orange

1/2 cuillère à café de mélange quatre-épices (clou de girofle, cannelle, noix de muscade, gingembre)

1 branche de thym

1 feuille de laurier

250 ml de vin rouge

Une pincée de sel

3 brins de persil haché

La préparation du Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices #

Commencez par éplucher les carottes, lavez-les et coupez-les en rondelles épaisses.

À lire Astuce infaillible pour un pain perdu croustillant : transformez votre petit-déjeuner !

Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte ou un faitout, ajoutez le beurre, puis faites revenir les joues de boeuf jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.

Faire revenir les légumes et aromates #

Retirez les joues de boeuf de la cocotte et remplacez-les par l’ail émincé, l’oignon et le céleri coupés en petits dés.

Faites revenir ces légumes pendant quelques minutes afin qu’ils sont bien fondants, puis déglacez avec le vin rouge. Utilisez une cuillère en bois pour façonner des sucs en raclant délicatement le fond de la cocotte.

Ajouter les ingrédients restants et cuire doucement #

Remettez les joues de boeuf dans la cocotte, puis ajoutez la branche de thym, la feuille de laurier, les rondelles de carottes, le mélange quatre-épices et le jus d’une demi-orange. Mélangez bien tous les ingrédients et laissez mijoter à feu très doux pendant environ trois heures.

À lire Secrets des frites parfaites : Votre guide pour une assiette saine

Réalisation du Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices dans une cocotte-minute ou Instant Pot #

Si vous possédez une cocotte-minute ou un Instant Pot, la cuisson de ce plat savoureux peut être grandement accélérée.

Suivez les mêmes étapes que pour la préparation traditionnelle, puis faites cuire à pression réduite pendant environ 45 minutes.

Les avis des internautes sur cette recette #

Ce plat a rencontré un vif succès auprès des internautes qui l’ont réalisé. Emilia dit : « J’ai essayé toutes vos recettes de joues de boeuf et elles étaient délicieuses à chaque fois« . Anne-Sophie renchérit : « J’ai découvert votre site et j’adore vos recettes ! Merci pour ces bonnes idées originales et savoureuses !

J’ai fait celle-ci la semaine dernière pour mes enfants, et on s’est tous régalés ! »

À lire Aliments hiver : 5 incontournables pour rester au chaud !

Conclusion – Un plat exotique à tester absolument #

Le Boeuf aux joues avec carottes, orange et mélange quatre-épices est un plat réconfortant et savoureux qui saura séduire les papilles les plus exigeantes par ses saveurs épicées et douces à la fois. Il ne vous reste plus qu’à essayer cette recette chez vous !