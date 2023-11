Les 3 meilleures tablettes de chocolat au lait selon 60 millions de consommateurs

Les amateurs de chocolat au lait peuvent se réjouir : la célèbre revue "60 millions de consommateurs" a étudié pour nous les références les plus recommandables du point de vue nutritionnel et environnemental.

Découvrez ci-dessous les trois tablettes à privilégier.

Un classement basé sur des critères nutritifs et environnementaux #

Dans son numéro de novembre 2023, « 60 millions de consommateurs » s’est penché sur dix références parmi les plus courantes dans nos grandes surfaces. Pour établir ce classement, le magazine s’est appuyé sur plusieurs éléments :

Les ingrédients, avec une attention particulière portée aux additifs

La teneur en nutriments conforme aux recommandations de l’OMS

Les labels garantissant une origine cacao plus respectueuse de l’environnement

Toutes les tablettes de chocolat au lait examinées ont obtenu un score Nutri-Score désastreux, de type E – le pire possible. Bien que trop sucrés et gras, ils sont néanmoins adorés par 36 % des Français, selon une enquête YouGov réalisée en 2019.

Première place : Monoprix Extra Fine Lait #

L’emblématique marque distributeur Monoprix décroche la première place avec sa tablette Extra Fine Lait. Cette dernière se distingue par une teneur en cacao supérieure à la moyenne ainsi que l’absence d’additifs controversés.

Son origine est également certifiée par le label bio et équitable. Ce qui fait d’elle une excellente option pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement.

Deuxième place : Monoprix Chocolat au Lait Extra Fin #

La deuxième position est occupée par la référence de chocolat au lait extra fin de la marque Monoprix. Avec un contenu similaire à la version classique, cette barre présente quelques différences dans sa composition. La tablette Extra Fine Monoprix a moins de sucre et une plus faible teneur en matières grasses. Elle offre donc une alternative plus saine pour ceux qui veulent profiter du plaisir du chocolat sans compromettre leur régime alimentaire.

D’autre part, elle n’utilise aucuns additifs et garantit une origine des ingrédients respectueuse des normes environnementales grâce aux labels correspondants.

Troisième place : Côte d’Or Original Lait #

Le célèbre fabricant belge de chocolat Côte d’Or décroche quant à lui la troisième marche du podium avec son Original Lait. Malgré une recette inchangée depuis des années, cette tablette convainc grâce à l’utilisation exclusive de cacao issu de filières durables.

Un effort louable qui tend à améliorer l’éthique de la chaîne de production du chocolat, notoirement néfaste pour l’environnement et les conditions de travail dans les pays producteurs.

Les autres tablettes hors compétition #

Certaines marques n’ont pas réussi à se hisser sur le podium, mais elles méritent malgré tout une mention honorable. Ces tablettes offrent des saveurs appréciables et ont tenté d’améliorer leurs performances en matière de nutrition et d’environnement. Cependant, elles ne sont pas parvenues à rivaliser avec les trois meilleures tablettes recommandées par « 60 millions de consommateurs ».

Toutefois, ces critiques devraient servir de motivation pour ces fabricants à revoir leurs formules et pratiques afin de proposer des produits plus sains et respectueux de notre planète.

Conclusion : À consommer avec modération, mais en privilégiant ces trois références #

« 60 millions de consommateurs » nous offre un bon aperçu des meilleures tablettes de chocolat au lait disponibles sur le marché, basées sur des critères exigeants en termes de qualité, santé et environnement. Si vous comptez parmi les amateurs de ce type de douceur sucrée, orientez-vous sans hésiter vers ces barres, en veillant toutefois à consommer avec modération et toujours porter attention aux informations présentes sur les emballages.