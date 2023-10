Au cœur des Ehpad : Exploration de l’alimentation des résidents à Lyon

La restauration dans les EHPAD à Lyon : Se concentrer sur le plaisir de manger. A l’initiative de la Métropole de Lyon, de la FNAQPA et d’Adef Résidences, une centaine de professionnels étaient réunis pour cet événement combinant conférences, exposition privée et ateliers interactifs visant à promouvoir une alimentation plaisante et responsable dans les établissements médico-sociaux.

Philosophie du bien-manger en EHPADs #

Parmi les intervenants, le philosophe Yannis Costantinides est venu souligner l’importance du bien-manger dans les maisons de retraite. Il s’agit, en d’autres termes, de passer d’une approche centrée sur les apports nutritionnels à une mise en avant du plaisir gustatif. Démontrant que la nutrition dans les EHPADs constitue la meilleure des médecines, Didier Sapy, directeur général de la FNAQPA, a insisté sur la nécessité de mettre le repas au cœur des préoccupations des professionnels de maisons de retraite.

Lancement de la journée d’échanges sur la nutrition en EHPADs #

Pascal Blanchard, membre de la Direction Générale Adjointe Autonomie Personnes Âgées et Handicapées (DGAAPH) de la Métropole de Lyon, Didier Sapy, Directeur général de la FNAQPA et Dominique Bourgine ont lancé les discussions.

Faire des repas un moment privilégié pour les résidents #

Selon eux, le repas est le moment le plus important de la vie d’un résident en maison de retraite. Outre le fait de redonner du plaisir à leur assiette, le directeur de la FNAQPA a insisté sur la nécessité de s’adapter aux contraintes des personnes âgées, notamment au niveau visuel et dans la manipulation des aliments. Cela passe par une attention toute particulière portée à la présentation des plats et à l’adaptation des portions aux besoins des résidents, lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire.

Du fourchette à l’assiette #

Cette approche s’inscrit en adéquation avec la vision de Jérémy Camus, vice-président délégué à l’Agriculture, l’Alimentation et la Résilience territoriale de la Métropole de Lyon : « Nous travaillons du fourchette à l’assiette pour proposer des produits sains et de qualité, d’abord dans les écoles lyonnaises, puis bientôt dans les maisons de retraite également, avec une démarche sociale autour des repas visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées ».

L’importance de l’alimentation en EHPADs #

Lors de l’ouverture de la journée, Pascal Blanchard a également insisté sur l’importance primordiale de la nutrition en maison de retraite. En plus de lutter contre la malnutrition, le plaisir à table contribue à la prévention du syndrome anxio-dépressif et au vieillissement cérébral, a précisé l’élu lyonnais, issu du monde de la psychiatrie.

La bonne pratique mise en œuvre par un chef étoilé #

Ces bonnes intentions sont mises en application par Christian Têtedoie, chef étoilé présent à la Cité Internationale de la Gastronomie, qui milite depuis plusieurs années pour que la notion de plaisir gustatif soit au cœur des préoccupations, aussi bien dans les hôpitaux que dans les maisons de retraite.

Le défi : instaurer une alimentation innovante et appétissante pour les résidents #

Au-delà des aspects réglementaires qui encadrent l’alimentation en EHPADs, ce colloque était l’occasion de mettre en lumière les démarches mises en place sur le terrain pour allier qualité et plaisir. L’enjeu est donc d’instaurer une véritable dynamique autour de la restauration dans ces établissements, afin de proposer aux résidents des repas à la fois équilibrés et savoureux.

Vers une évolution des politiques publiques en matière d’alimentation en EHPADs ? #

Si cette initiative lyonnaise est encore isolée, elle pourrait servir d’exemple pour d’autres villes et démontrer qu’il est possible de repenser les politiques publiques en matière d’alimentation pour les personnes âgées dans les établissements médico-sociaux. Il reste cependant encore du chemin à parcourir afin que le plaisir de manger soit une priorité partout, pour tous.