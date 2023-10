Équilibre alcool-santé : Astuces pour maintenir la santé malgré l’alcool

Les risques associés à la consommation d’alcool #

Des études récentes ont montré que même une consommation modérée et régulière d’alcool peut être néfaste pour la santé. En effet, l’alcool peut entraîner des cancers, des maladies cardiovasculaires et des problèmes hépatiques. Toutefois, Eric Rimm, professeur en épidémiologie et nutrition à Harvard, affirme dans The New York Times que les risques liés à une consommation modérée d’alcool peuvent être atténués si on adopte un mode de vie sain.

L’exercice physique pour contrer les effets de l’alcool #

Rimm suggère notamment de pratiquer une activité physique régulière pour renforcer notre système immunitaire, car il a été démontré que les personnes actives et en bonne santé développent moins d’infections respiratoires. Une étude menée en Caroline du Nord sur près de 1 000 personnes a montré que celles qui faisaient de l’exercice cinq jours ou plus par semaine avaient 43 % moins de chances de contracter une infection respiratoire que les individus sédentaires.

Cependant, Mariann Piano, chercheuse sur les effets de l’alcool à l’université Vanderbilt au Tennessee, met en garde contre le fait que l’exercice n’est pas une garantie pour annuler les effets néfastes de l’alcool.

Le sommeil, un autre allié pour la santé #

Pour maintenir un système immunitaire en bonne santé, il est également essentiel de bien dormir. Or, l’alcool perturbe nos cycles de sommeil et peut rendre le repos difficile. Aric Prather, spécialiste du sommeil à l’université de Californie à San Francisco, conseille d’arrêter de boire plusieurs heures avant d’aller se coucher afin de bien récupérer après une soirée arrosée.

Un autre élément important est le choix des boissons alcoolisées : il est recommandé de privilégier les boissons à faible teneur en alcool, comme la bière, plutôt que des alcools forts comme la vodka ou le whisky.

Adopter une alimentation équilibrée pour limiter les risques #

L’alimentation joue aussi un rôle crucial dans la gestion des risques liés à la consommation d’alcool. David Streem, psychiatre spécialisé dans le traitement des problèmes liés à l’alcool, recommande ainsi le régime méditerranéen, qui privilégie les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les noix, l’huile d’olive et le poisson. Ce régime est considéré comme la référence en matière d’alimentation saine.

Il convient en outre de faire attention au nombre de calories issues de l’alcool – notamment celles contenues dans les cocktails sucrés -, qui peuvent contribuer de manière significative à notre apport calorique quotidien, explique Eric Rimm. Si on accompagne systématiquement sa bière de malbouffe, les effets cumulatifs d’une alimentation déséquilibrée auront un impact plus néfaste sur notre santé que l’alcool lui-même.

La surveillance médicale face à une consommation excessive #

Si la consommation d’alcool dépasse les limites modérées, il est possible que votre médecin vous recommande des examens complémentaires comme des prises de sang pour vérifier si vos taux de glycémie sont dans une plage de valeurs saines, indique Rimm.

Enfin, afin de prévenir les risques de cancer colorectal et du sein associés à la consommation d’alcool, il est important d’effectuer les dépistages préventifs appropriés : coloscopies à partir de 45 ans et mammographies dès l’âge de 40 ans.

En résumé, l’équilibre entre alcool et santé repose principalement sur l’adoption d’un mode de vie sain, avec une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur. N’oubliez pas, toutefois, que ces mesures ne garantissent pas une protection absolue contre les méfaits de l’alcool.