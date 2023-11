Ce que contiennent apparemment les avocats est désastreux

L’avocat est reconnu pour ses bénéfices nutritionnels et cosmétiques, mais il est également l’un des aliments les plus destructeurs pour la planète, les êtres humains et les écosystèmes.

En effet, la demande croissante d’avocats dans les pays dits « occidentaux » a mené à une série de conséquences environnementales et humanitaires désastreuses en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe.

La production massive et son impact sur l’environnement #

Plus de 4,7 millions de tonnes d’avocats sont récoltées chaque année dans le monde, dont 40% proviennent du Mexique, le premier exportateur mondial. L’Union européenne importe quant à elle 440 000 tonnes d’avocats par an, avec la France comme principal importateur derrière les États-Unis.

Cette culture intensive génère 75 000 emplois directs au Mexique, mais cache un véritable désastre écologique.

Transport et empreinte carbone #

Les avocats que nous consommons proviennent principalement d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Europe. Pour arriver jusqu’à nos assiettes, ils sont cueillis avant maturité, puis transportés par bateau dans des conteneurs réfrigérés. Cette longue distance parcourue augmente considérablement leur empreinte carbone.

Gaspillage d’eau et pollution #

Cultiver un avocatier demande beaucoup d’eau, nécessitant entre 1000 et 2000 litres pour produire un kilogramme d’avocats.

Les agriculteurs prélèvent massivement de l’eau pour cette culture, risquant d’épuiser les réserves locales vitales.

En plus, l’usage de pesticides et d’insecticides dans la culture d’avocat pollue sols et nappes phréatiques.

Cette pollution affecte négativement la faune locale et menace la santé humaine, y compris celle des femmes enceintes.

Déforestation et perte de biodiversité #

Afin de maximiser les terres disponibles pour la culture des avocats, les agriculteurs n’hésitent pas à raser ou brûler des forêts pour établir leurs plantations. Ces déforestations ont des conséquences dramatiques sur l’environnement, la biodiversité et les populations locales.

Les cartels de l’avocat et leurs méthodes violentes #

Face à la demande croissante, des cartels se sont appropriés les terres cultivables et volent les récoltes aux dépens des petits agriculteurs locaux, qui n’ont souvent d’autre choix que de se soumettre ou d’être tués. Ainsi, après les « diamants de sang », on assiste désormais à une violence croissante autour de ce nouvel « or vert ».

Comment consommer de manière plus responsable ? #

Si vous aimez les avocats, optez pour des options biologiques, idéalement de Corse ou d’Europe.

Notez que la saison de production de l’avocat s’étend de septembre à juin, y compris pour ceux d’Espagne.

Il faut considérer l’avocat comme un fruit exotique occasionnel, non un aliment quotidien dans nos régimes.

La situation préoccupante des avocats nous encourage à repenser notre consommation pour respecter l’environnement et les producteurs.

Malgré ses attraits, l’avocat, avec ses impacts négatifs, n’est pas essentiel dans notre alimentation.