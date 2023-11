Bûche transformée en entrée de Noël : notre astuce pour bluffer vos convives

La période des fêtes approche et vous avez envie d’épater vos proches lors du traditionnel repas de Noël, adoptez la bûche transformée en entrée de Noël.

Cette bûche à base de Roquefort et de truite est parfaite pour bien débuter un festin de Noël.

Comment préparer cette Bûche transformée en entrée de Noël ? #

Ingrédients :

À lire Mousse chocolat irrésistible : une recette de grand-mère revisitée avec 2 ingrédients surprenants

6 tranches de truite fumée

200g Roquefort

1 fromage blanc (type Petit Suisse)

3 oeufs

À lire Ce que contiennent apparemment les avocats est désastreux

60g noix

80g de beurre

50g de fromage râpé Gruyère

25g de fécule de maïs

À lire Ce fruit est dangereux, il réduit à néant votre perte de poids

15g de farine

1 c.à.s de concentré de tomate

paprika

ciboulette

À lire Recette révélée : une terrine de grand-mère aux 2 saumons va transcender vos repas de fête

Sel

Préparation de la bûche transformée en entrée de Noël #

Commencez tout d’abord par préchauffer votre four à 180°C (356°F). Battez ensuite les jaunes d’œufs, puis incorporez la farine, la fécule de maïs et la levure dans un autre bol. Ajoutez une pincée de paprika, le concentré de tomate et le fromage râpé. Une fois la pâte préparée, mettez-la au four pour cuire.

Après cuisson, recouvrez la bûche d’un linge pour laisser refroidir lentement. Pendant ce temps, mélangez le Roquefort avec le fromage blanc et les noix concassées. Disposez ensuite les tranches de truite sur la pâte refroidie, puis étalez le mélange Roquefort, fromage blanc et noix par-dessus. Enroulez votre bûche salée.

Comment préparer cette entrée à l’avance ? #

Faire une Bûche transformée en entrée de Noël demande un peu de préparation, mais il est possible de gagner du temps en suivant quelques astuces. La première consiste à congeler la bûche, afin de la cuire plus rapidement pendant les fêtes. Pour cela, coupez des parts de la bûche et placez-les dans un contenant adapté (plat ou sacs de congélation).

À lire Révolution en pâtisserie grâce à grand-mère : des macarons avec un ingrédient inattendu

La veille du grand jour, sortez la bûche du congélateur et laissez-la décongeler tranquillement dans le réfrigérateur. Cela vous permettra d’économiser du temps et de vous concentrer sur d’autres choses lors des festivités.

Astuces pour bien réussir cette entrée : #

Pour que cette Bûche transformée en entrée de Noël soit une réussite, veillez à respecter quelques consignes importantes : tout d’abord, assurez-vous que les ingrédients utilisés soient de bonne qualité (notamment les tranches de truite et le Roquefort). Veillez également à bien laisser refroidir la pâte avant de l’enrouler autour du mélange Roquefort, fromage blanc et noix, sinon cela pourrait être difficile et créer des problèmes de tenue.

Enfin, n’hésitez pas à varier cette Bûche transformée en entrée de Noël en jouant sur la préparation. Vous pourrez aussi modifier la recette en choisissant de remplacer certains ingrédients : ciboulette par persil, Roquefort par d’autres fromages bleus, truite par saumon fumé…

Trouvez la combinaison qui plaira le plus à vous et vos convives !

Succès garanti pour une entrée festive originale : #

En réalisant cette Bûche transformée en entrée de Noël, vous êtes sûr de marquer les esprits et de proposer un plat original lors du repas de Noël.

Ses saveurs riches et gourmandes impressionneront à coup sûr vos convives, qui prendront plaisir à découvrir ce mariage inattendu entre la bûche et les ingrédients salés. De quoi réussir une entrée savoureuse et préparer les papilles pour la suite du festin !